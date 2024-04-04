الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الذكاء الاصطناعى يدخل الحرب.. كييف تستخدم تقنيات جديدة ضد أهداف بالأراضى الروسية

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان الذكاء الاصطناعي يدخل الحرب.. كييف تستخدم تقنيات جديدة ضد أهداف داخل الأراضي الروسية.

وقال التقرير إن "تقلبات الحرب الروسية الأوكرانية يبدو أنها لا تنته، فرغم التقدم الميداني النسبي للجانب الروسي على حساب نظيره الأوكراني، فإن سلاح الطائرات المسيرة المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يبدو على وشك تغيير مفردات المعادلة".

أوكرانيا كرست مواردها لتطوير التكنولوجيا والتصنيع المحلي لدعم الطائرات من دون طيار بالذكاء الاصطناعي

وأضاف: "خلال الأيام القليلة الماضية كرست أوكرانيا مواردها لتطوير التكنولوجيا والتصنيع المحلي لدعم الطائرات من دون طيار بالذكاء الاصطناعي، بغرض تعطيل موارد الطاقة الروسية، ويبدو أن تلك المحاولات بدأت تؤتي ثمارها".

أحدث هجمات هذا السلاح الذكي استهدفت مصفاة للنفط من أكبر 5 محطات للطاقة في روسيا 

وتابع: "أحدث الهجمات التي نفذها هذا السلاح الذكي استهدفت مصفاة للنفط تعد واحدة من أكبر 5 محطات للطاقة في روسيا، وتقع في منطقة تترستان أي على بعد أكثر من 700 ميل من الحدود الروسية الأوكرانية، وأصيب ما لا يقل عن 12 شخصًا في ذلك الهجوم، الذي تسبب أيضًا في اندلاع حريق في وحدة التكرير الرئيسية وفق ما نقله عسكريون روس".
 

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