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سياسي

موعد إعادة مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضى الحلقة 24.. السويركى يُلجم نفسه

حق عرب
حق عرب

موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 24 للفنان أحمد العوضي ورياض الخولي محور اهتمام قطاع عريض من المواطنين متابعي الدراما الرمضانية، حيث شهدت الحلقة أحداثًا مثيرة منها تعذيب السويركي على يد مازن، ويرغب المشاهدون في معرفة التفاصيل.

موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 24

وتعرض إعادة الحلقة 24 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة 5:15 صباحًا، على قناة الأون، والإعادة الثانية 11:15 صباحًا، وبالنسبة لقناة أون دراما، تعرض حلقة الإعادة في تمام الساعة 12 مساءً، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً.

مسلسل حق عرب ملخص أحداث الحلقة 24

وشهدت الحلقة 24 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، طلب على السويركي شقيق عرب من والدته وأخيه عرب بيع المنزل لدفع ثمنه مقدمًا لشقة في كومبوند تحقيقًا لرغبة خطيبته.

وتحصل مشادة بين عرب وأخيه، محذرًا الأول من بيع المنزل، لأن ذكريات والدتهما تجمعها بالمنزل، وتنتهي برفض طلبه.

وشهدت الحلقة أيضًا زواج عبدربه من حنان الغرباوي، في حضور سميحة ابنته وزوجها جمال، وأخيه عطوة وزوجته.

وطلب عبدربه، من حنان لضمان عدم الإنجاب منها أن تقوم بإزالة الرحم، الأمر الذي اعترضت عليه بشدة، وأكدت أمامه أن هناك طرقًا عدة لعدم الإنجاب غير هذا.

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أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 23

وكانت قد شهدت الحلقة 23 من مسلسل حق عرب، كثيرًا من الأحداث المتجددة التي تحدد مصير النهاية، حيث شهدت ذهاب صباح/ وفاء عامر، لعرب السويركي للاطمئنان عليه، وعند حديثها معه دخل صديقه محسن ليخبره بأن فرح عبدربه (رياض الخولي) على حنان الغرباوي غدًا في منطقة المغربلين.

كما شهدت الحلقة 23 إحضار عبدربه (رياض الخولي) موظف الشهر العقاري لمنزل صباح القديم، ويجبرها على التنازل عن كل ما تملك له، وبالفعل تمضي على التنازل، وبعد تنازلها يطلقها عبدربه.

وشهدت الحلقة أيضًا ذهاب جمال عطوة للشقة التي تجتمع فيها زوجته سميحة مع رباح ويهددهما بالسلاح، ولكن رباح يشتبك معه وينتهي الأمر إلى تفوق رباح وضرب جمال وأخذ السلاح منه، ويأمر سميحة بأن تعود للمنزل وكذلك جمال عطوة.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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