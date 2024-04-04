"حق عرب" الحلقة 24.. "رباح" يصاب بصدمة فور علمه بموعد زفاف حنان الغرباوى

شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل حق عرب إصابة رباح أبو الدهب بصدمة كبيرة فور علمه بموعد زفاف حنان الغرباوي، والتي تجسد دورها الفنانة دينا فؤاد على المعلم عبدربه، وذلك عندما حضرت رضا زوجة الغرباوي والتي تجسد دورها الفنانة وفاء مكي ، لتخبره بالزفاف، بعدما طلب منها إقناع حنان بالموافقة على الزواج منه.

مسلسل حق عرب

وقالت له رضا: "يعني هعملك إيه هخليها تتجوزك بالعافية" ويرد عليها قائلًا: "عبدربه خطف البت من عرب السويركي وهيتجوزها لا معلم".

مسلسل حق عرب

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي"، ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.