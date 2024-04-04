الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

على السويركى يتحدى والدته وشقيقه ويقرر بيع بيتهم... أحداث الحلقة 24 من "حق عرب"

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل حق عرب، رغبة علي السويركي في بيع منزل والده وأخذ نصيبه منه ليتمكن من شراء شقة بكمبوند كبير ليليق بعروسه وأهلها.

وأبدى عرب السويركي رفضه لبيع المنزل وانزعاج والدتهما لفكرة بيع المنزل وردت على نجلها علي قائلة: "أنت معندكش دم، عاوز تستغني عن بيت أبوك اللي بناه طوبة طوبة وعشت في حضنه أربع سنين".

مسلسل حق عرب

وقال عرب لشقيقه: "اتجوز هنا في الشقة وهشوف شقة نعيش فيها أنا وأمك بس مش هنبيعه أمك متعلقة بكل ركن في البيت ده"، لكن علي رد عل شقيقه بكل تكبر: “إنت عاوزني أعيش مراتي في المكان المعفن ده في المغربلين”، وأصر عرب السوركي على رفضه لبيع منزل والده وتصدى لشقيقه وطلب منه بأن ينسى أمر بيع المنزل نهائيا. 

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجهه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

 

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