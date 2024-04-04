رياض الخولى يهدى دينا فؤاد طقم ألماظ بعد عقد قرانهما.. أحداث الحلقة 24 من “حق عرب”

أصيبت حنان الغرباوي والتي تجسد دورها الفنانة دينا فؤاد، بحالة من البكاء الهستيري فور ارتدائها فستان زفافها على المعلم عبدربه ، وذلك في أحداث الحلقة 24 من مسلسل حق عرب.

وفور عقد قرانهما ظهر على المعلم عبدربه والذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي، حالة من البهجة والسرور وقدم لحنان شبكتها من الألماظ، قائلا: “أنتي من النهاردة ست البيت ده وعاوز أرجع شبابي معاكي”.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.