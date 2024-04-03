الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"مصر أكتوبر" بالغربية يواصل توزيع وجبات إفطار الصائمين

حزب مصر أكتوبر
حزب مصر أكتوبر

واصل حزب مصر أكتوبر توزيع وجبات إفطار الصائمين بشوارع ومدن محافظة الغربية خلال شهر رمضان الكريم، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، وأمانة محافظة الغربية برئاسة الأستاذ أحمد الشرقاوي أمين عام الحزب بالغربية وعضو اللجنة العليا للحزب بالمركزية.

وقامت اليوم الأربعاء أمانة المرأة برئاسة الدكتورة نهلة كامل، وأمانة المراسم برئاسة الدكتورة ميادة محمد، بتوزيع وجبات إفطار صائم بمنطقة دوران شارع نادى طنطا.

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قيادي بـ"مصر أكتوبر": مراسم تنصيب الرئيس السيسي تليق بمكانة مصر التاريخية

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أمين شباب "مصر أكتوبر": إنجازات الرئيس السيسى خلال 10 سنوات لم نشهدها من قبل (فيديو)

جيهان مديح تهنئ الرئيس السيسي بحلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة 

من جانبه، هنأت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة أداء سيادته اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة رئاسية جديدة، مجددة العهد على الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية وسيادته لمواجهة كافة التحديات وحماية امن البلاد.

وأكدت "مديح" في تصريحات لها منذ قليل، أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي يوضح ملامح الفترة الرئاسية الجديدة والتي تستهدف استكمال مسيرة الإنجازات والتنمية الشاملة التي يطمح إليها المصريون جميعا. 

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، نثق أن الـ 6 سنوات المقبلة ستكون امتدادا لما تحقق من إنجازات على جميع المستويات وبمختلف المجالات، مشيرة إلي أن الفترة الرئاسية الجديدة تأتي في وقت دقيق من عمر مصر والعالم تمر فيه المنطقة بعدة صراعات، مؤكدة نستطيع بوحدتنا التغلب على كل التحديات والصعوبات. 

وأضافت"مديح" أن يد التنمية طالت كل ربوع البلاد خاصة تلك المناطق الجغرافية النائية التي لطالما عانت من الإهمال والتهميش، مشيرة إلي أن ذلك كان من الصعب تحقيقه لولا وجود إرادة سياسية وقيادة حكيمة وضعت الوطن نصب أعينها على مدار عشر سنوات مضت.

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مصر أكتوبر إفطار الصائمين محافظة الغربية شهر رمضان الكريم أحمد الشرقاوي

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