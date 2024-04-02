أمين شباب "مصر أكتوبر": إنجازات الرئيس السيسى خلال 10 سنوات لم نشهدها من قبل (فيديو)

قالت عزة طلعت، أمين شباب حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، إن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي ملحوظة ومعروفة للجميع، ففي عهد الرئيس السيسي شاهدنا ما لم نشهده من قبل من تطوير وإبداع واستقرار.

وأضافت لـ"الدستور" أنه في عهد الرئيس السيسي استطاعت المرأة المصرية الحصول على حقها بالكامل، وتمكنت من المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما جعل منها امرأة قادرة على اتخاذ القرارات.

وأشارت إلى أننا نقول كلمة حق، فالرئيس السيسي حقق خلال 10 سنوات ما لم يتم تحقيقه في مصر منذ سنوات طويلة، لذا ومع استقبال ولاية جديدة للرئيس السيسي نبعث رسالة حب قائلة: "سر يا ريس وكل الشعب المصري خلفك.. حفظ الله مصر وشعبها".

وأوضحت أن مصر بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص شهدت العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبري وامتدت يد التطوير لتصل إلى أماكن كثيرة وتقضي على العشوائية، وتحقيق حياة كريمة للمواطن.

وشهدت الإسكندرية خلال الـ10 سنوات الماضية العديد من المشروعات القومية المنفذة، وأهمها: مشروع "تطوير ميدان محطة مصر" ومبنى محطة مصر التاريخي، والسوق الحضارية بميدان محطة مصر. ومشروع نفق وكباري السادات الذي أسهم في حل مشكلة مرورية مزمنة في الإسكندرية، فضلا عن مشروع تطوير حلقة السمك، ومشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار.

وفي مجال التنمية السياحية، تم تطوير عدد من المتاحف والمقاصد السياحية، ومنها إعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني وتطوير المنطقة المحيطة به بالكامل، وكذلك متحف المجوهرات الملكية، وأعمال تطوير حدائق المنتزه.

كما شهدت الإسكندرية مشروعات كبرى لتطوير المناطق غير الآمنة، وأهمها منطقة غيط العنب التي تحولت إلى منطقة بشاير الخير، فضلا عن قيام الدولة بتنفيذ مشروعات توسع عمراني لتوفير بدائل للشباب منها: مشروع مدينة مشارف بالعامرية والذي يضم حوالي 80 ألف وحدة إسكان متنوعة، لتناسب كل احتياجات الأسر السكندرية بجميع مستوياتها.



