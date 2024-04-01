رسائل المواطنين للرئيس.. مدير متحف الآثار: قادرون على جذب 100 مليون سائح

أكد الدكتور حسين عبد البصير، عالم الآثار ومدير متحف الاثار بمكتبة الإسكندرية، إن وجود قيادة سياسية مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تتكرر كثيرًا، لقيادة البلاد إلى نهضة حقيقية في جميع المجالات خاصة في مجال السياحة والآثار الذي شهد إنجازات ملموسة.

إنجازات الدولة خلال 10سنوات

وقال “عبد البصير” إن الرئيس السيسي اهتم بملف السياحة والآثار بشكل غير مسبوق لم نراه في عهد أي رئيس سابق في مصر، حيث شهدت مصر الكثير من الإنجازات في ملف السياحة والآثار خلال الـ10 سنوات الماضية، منها: تطوير منطقة آثار الهرم، المتحف المصري الكبير الذي أوشك على الإنجاز الكامل به والذي يعد هدية مصر للعالم ولولا الرئيس السيسي ما كان هذا المشروع وصل للنهاية وأى النور، فضلا عن نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة، وافتتاح طريق الكباش، بالإضافة إلى افتتاحات العديد من المتاحف الإقليمية والاكتشاف الاثرية، والملفات السياحية الهامة، والطرق والكباري التي تمت لتسهيل وصول الزائرين والسائحين لجميع المناطق الأثرية، وجعل تجربة السياحة في مصر متميزة.

نطمح للانفتاح أكثر على العالم وزيادة السائحين

وأضاف عبد البصير، أنه خلال الفترة المقبلة نتمنى أن يزداد الاهتمام بملف السياحة والآثار الأثريين والانفتاح أكثر على العالم من خلال فتح أسواق سياحية جديدة ومعارض أثرية أكثر، حيث أن الآثار هي قوة مصر الناعمة واهم خبر دائمًا في العالم هو اكتشاف أثري مصري أو افتتاح متحف أو تطوير منطقة أثرية.

وتابع عبد البصير، نتمنى أيضًا الاهتمام ببعض المناطق الأثرية مثل منطقة دهشور وبعض مناطق الاقصر وأسوان والواحات ليشمل كافة المناطق الأثرية المتميزة في مصر، مشيرًا إلى أن السياحة في مصر سياحة أثرية وثقافية وغيرها، حيث أن مصر قبلة السياحة في العالم كله ونتمنى أن نصل بعدد السائحين في مصر ليس لـ 30مليون سائح فقط بل نطمح 100مليون سائح، حيث أن مصر دولة تقافية عظمى قديما وحديثًا.

الرئيس السيسي هو ربان السفينة الحكيم

واختتم عبد البصير، نتمنى المزيد من الإنجازات في مجال السياحة والآثار وفي جميع المجالات بشكل عام، والنجاح للرئيس السيسي في هذه الملفات الهامة بداخل أكبر دولة في المنطقة يحاط بها ظروف سياسية واقتصادية صعبة يمر بها العالم كله، لكن الرئيس أشبه بربان السفينة الحكيم الذي يدير الملفات الهامة بحكمة بالغة في ظل هذه الأجواء العاصفة التي تمر بها المنطقة والعالم.