استمرار جهود البحث والإنقاذ بعد أن ضرب زلزال لتايوان بقوة 7.4 درجة

يواصل رجال الإنقاذ على تحرير العشرات من المحاصرين بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة الساحل الشرقي لتايوان، مما تسبب في انهيارات أرضية وانهيار المباني.

ولقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 900 آخرين ولحقت أضرار بأكثر من 100 مبنى.

وهذا الزلزال هو الأقوى الذي يضرب تايوان منذ 25 عاما.

آخر تطورات الاحداث في تايوان

ووقع الزلزال عند الساعة 7:58 صباحا بالتوقيت المحلي، على بعد 18 كيلومترا (11 ميلا) جنوب مدينة هوالين وعلى عمق 34.8 كيلومترا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأعقب الزلزال 29 هزة ارتدادية تزيد قوتها عن 4.0 درجة بالقرب من مركز الزلزال في شرق تايوان حتى الآن، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، .

وشعر السكان بالزلزال في أنحاء الجزيرة بما في ذلك تايبيه، ومن المتوقع حدوث هزات تصل قوتها إلى 7 درجات في الأيام التالية.

كما ان المنطقة التي وقع فيها الزلزال، مقاطعة هوالين، يبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة، يعيش حوالي 100 ألف منهم في مدينة هوالين الرئيسية، ولكن الكثيرين في المنطقة يعيشون في مجتمعات ساحلية أو جبلية نائية يصعب الوصول إليها، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت لفهم مدى زلزال الأربعاء.

كما ان عمال المناجم المحاصرون، قالت وكالة الإطفاء الوطنية التايوانية إن 71 شخصًا محاصرون في منجمين في مدينة هوالين، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 91 ألف أسرة، وفقًا لمركز قيادة الطوارئ المركزي في تايوان.

وتعمل المستشفيات في جميع أنحاء العاصمة التايوانية، مدينة تايبيه، بشكل طبيعي على الرغم من الأضرار التي لحقت بها بسبب زلزال الأربعاء، وفقًا لحكومة البلدية.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي يوم الأربعاء إن إدارة بايدن تراقب الزلزال الذي ضرب تايوان خلال الليل وهي مستعدة لتقديم المساعدة.