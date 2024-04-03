الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

استمرار جهود البحث والإنقاذ بعد أن ضرب زلزال لتايوان بقوة 7.4 درجة

تايوان
تايوان

يواصل رجال الإنقاذ على تحرير العشرات من المحاصرين بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة الساحل الشرقي لتايوان، مما تسبب في انهيارات أرضية وانهيار المباني.

ولقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 900 آخرين ولحقت أضرار بأكثر من 100 مبنى.

وهذا الزلزال هو الأقوى الذي يضرب تايوان منذ 25 عاما.

آخر تطورات الاحداث في تايوان 

 

txt

البيت الأبيض: نراقب تداعيات زلزال تايوان ومستعدون لتقديم المساعدة

ووقع الزلزال عند الساعة 7:58 صباحا بالتوقيت المحلي، على بعد 18 كيلومترا (11 ميلا) جنوب مدينة هوالين وعلى عمق 34.8 كيلومترا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأعقب الزلزال 29 هزة ارتدادية تزيد قوتها عن 4.0 درجة بالقرب من مركز الزلزال في شرق تايوان حتى الآن، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، . 

وشعر السكان بالزلزال في أنحاء الجزيرة بما في ذلك تايبيه، ومن المتوقع حدوث هزات تصل قوتها إلى 7 درجات في الأيام التالية.

كما ان المنطقة التي وقع فيها الزلزال، مقاطعة هوالين، يبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة، يعيش حوالي 100 ألف منهم في مدينة هوالين الرئيسية، ولكن الكثيرين في المنطقة يعيشون في مجتمعات ساحلية أو جبلية نائية يصعب الوصول إليها، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت لفهم مدى زلزال الأربعاء.

كما ان عمال المناجم المحاصرون، قالت وكالة الإطفاء الوطنية التايوانية إن 71 شخصًا محاصرون في منجمين في مدينة هوالين، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 91 ألف أسرة، وفقًا لمركز قيادة الطوارئ المركزي في تايوان.

وتعمل المستشفيات في جميع أنحاء العاصمة التايوانية، مدينة تايبيه، بشكل طبيعي على الرغم من الأضرار التي لحقت بها بسبب زلزال الأربعاء، وفقًا لحكومة البلدية.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي يوم الأربعاء إن إدارة بايدن تراقب الزلزال الذي ضرب تايوان خلال الليل وهي مستعدة لتقديم المساعدة.

رجال الإنقاذ تايوان زلزال ايوان الساحل الشرقي المحاصرين

الأكثر قراءة

إبراهيم سعيد لـ"العرافة": أحترم محمد صلاح لكنه ليس فوق النقد

موعد إجازة عيد الفطر والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

إجازة عيد الفطر أولها.. مواعيد الاجازات الرسمية في مصر 2024

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى