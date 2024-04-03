البيت الأبيض: نراقب تداعيات زلزال تايوان ومستعدون لتقديم المساعدة

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي، اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية للرئيس جو بايدن تراقب تداعيات الزلزال الذي ضرب تايوان خلال ساعات الليل وتؤكد استعدادها للمساعدة في أعمال الإنقاذ.

وقال بيان صادر عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون: "إننا نراقب التقارير عن الزلزال الذي ضرب تايوان ونواصل مراقبة تأثيره المحتمل على اليابان، كما أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية وجميع المتضررين في صلواتنا".

المسح الجيولوجي الأمريكية بشأن الهزة الارتدادية

تقول هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن 29 هزة ارتدادية تزيد قوتها عن 4.0 درجة وقعت بالقرب من مركز الزلزال منذ وقوع الزلزال وفقًا لـ“سي إن إن”.

ووقعت 29 هزة ارتدادية بقوة أكبر من 4.0 درجة بالقرب من مركز الزلزال في شرق تايوان حتى الآن، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).

ومن هذه الهزات الارتدادية، كان واحد فوق 6.0، 13 كانوا عند 5.0 أو أعلى، 14 كانت فوق 4.0.

كما أن التوقعات أثناء جهود التعافي، توقعات الليلة في مدينة هوالين، بالقرب من مركز الزلزال، تدعو إلى زيادة التغطية السحابية.