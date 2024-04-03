الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة طنطا يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

رئيس جامعة طنطا يستقبل
رئيس جامعة طنطا يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين  الجانبين، وذلك بحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي. 

خلال اللقاء أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، على استعداد الجامعة  لمد جسور التعاون وتعزيزها، لتحقيق أعلى درجات الاستفادة من الخبرات المكتسبة لدى المؤسستين، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق التكامل بين كافة المؤسسات والهيئات التعليمية، دعما لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، إضافةً إلى تحقيق التعاون في تقديم الخدمات التدريبية لتأهيل الطلاب والخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، عن سعادته بزيادة جامعة طنطا، متطلعا إلى تحقق تعاون حقيقي في العديد من المجالات بما يعود بالنفع على الجانبين.

وفى نهاية اللقاء أهدى الدكتور محمود ذكي درع الجامعة الى الدكتور إسماعيل عبد الغفار الذى بادله بإهداء درع الأكاديمية.

جامعة طنطا الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل ومستشار الاتصال السياسي جسور التعاون وتعزيزها التعاون وتعزيزها لتحقيق أعلى درجات الاستفادة من الخبرات المكتسبة

مواد متعلقة

جامعة طنطا تنظم قافلة طبية لمجمع الهدى الخيرى

الأكثر قراءة

عاجل: الحكومة تعلن رسميًا عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

إجازة عيد الفطر أولها.. مواعيد الاجازات الرسمية في مصر 2024

موعد إجازة عيد الفطر والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

انقطع الاتصال واختفى صوته.. تفاصيل محاولات انتشال شاب من داخل بئر في صحراء المنيا (صور)

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بالوادى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى