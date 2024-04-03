عائلة عامل إغاثة بريطاني قتل في غزة: "كان مخضرمًا ويساعد الجميع"

نقلت شبكة CNN الأمريكية، الأربعاء، عن عائلة أحد عمال الإغاثة الذين قتلوا في غارة إسرائيلية على غزة، إن عامل الإغاثة البريطاني جيمس كيربي قتل في غارة جوية إسرائيلية رجلاً مهتمًا وعسكريًا مخضرمًا.

وقال ابن عم كيربي، آدم ماكغواير، لقناة ITV التابعة لشبكة CNN يوم الأربعاء: “سيساعد أي شخص، لم يكن أنانيًا".

فريق المطبخ المركزي العالمي

كان كيربي جزءًا من فريق الأمن التابع للمطبخ المركزي العالمي وتوفي في غارة للجيش الإسرائيلي أسفرت عن مقتل 7 من عمال الإغاثة يوم الاثنين، وقال ابن عمه إنه سبق له أن خدم في القوات المسلحة البريطانية في أفغانستان والبوسنة.

وقال ماكجواير: “كان يعرف المخاطر، ولم يكن أحمق في هذا الصدد، لكنه كان يعلم فقط أن عليه مساعدة الناس”، "وهذا هو أحد الأسباب التي جعلته يشعر بأنه مضطر للذهاب للعمل مع World Central Kitchen.

أضاف: "كان يعلم أنه يجب عليه الرحيل، وكان أصدقاؤه يخبرونه أن هذا ربما كان مكانًا سيئًا للذهاب إليه، لكنه كان يعلم أنه كان عليه الذهاب ومساعدة الناس، وكان هذا هو جيمس في كل مكان، ولم يفكر في نفسه".

ومن المتوقع أن يتم نقل جثث 6 من عمال الإغاثة الأجانب الذين قتلوا في غارة على غزة عبر مصر يوم الأربعاء، أدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل 7 موظفين في منظمة World Central Kitchen الخيرية ومقرها الولايات المتحدة يوم الاثنين في هجوم وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه “غير معقول” و”نتيجة حتمية للطريقة التي تدار بها الحرب”.

وقال مروان الهمص، مدير مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة، إن رفات الموظفين الدوليين الستة، الذين قتلوا إلى جانب زميل فلسطيني، كان من المقرر إخراجها من غزة عبر معبر رفح مع مصر.

ووصف مؤسس WCK خوسيه أندريس الأشخاص السبعة الذين قتلوا خلال مهمة WCK في غزة يوم الاثنين بأنهم "أفضل ما في الإنسانية".

وكتب في مقال نشر باللغة الإنجليزية في صحيفة نيويورك تايمز وبالعبرية في يديعوت أحرونوت: “إنهم ليسوا مجهولي الهوية أو بلا أسماء، إنهم ليسوا عمال إغاثة عامة أو أضرار جانبية في الحرب … نحن نرحب بوعد الحكومة بإجراء تحقيق في كيفية وسبب مقتل أفراد عائلتنا في المطبخ المركزي العالمي.

وقال جو بايدن إن إسرائيل لا تفعل ما يكفي لحماية عمال الإغاثة، ودعا إلى إجراء تحقيق سريع في الهجوم الذي شنته طائرات بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي في غزة، والذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص يعملون في مؤسسة WCK الخيرية.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات انتقدت بشدة تصرفات إسرائيل في غزة: "الأسوأ في الذاكرة الحديثة من حيث عدد عمال الإغاثة الذين قتلوا".