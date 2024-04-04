الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

مسئولو المجتمعات العمرانية يتابعون تنفيذ شبكة المرافق للمناطق المضافة بالعبور الجديدة

مسئولو المجتمعات
مسئولو المجتمعات العمرانية يتابعون تنفيذ شبكة المرافق

قال الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة ، إن هناك تعليمات لدفع إجراءات التقنين وتحقيق التنمية بالمناطق المضافة واستكمال شبكة المرافق للمناطق التي تم الانتهاء من إجراءات التقنين بها، حيث يأتي ذلك فى ضوء تعليمات القيادة السياسية بضرورة تكثيف أعمال المرافق بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة لسرعة توفيق أوضاعها.

رئيس جهاز حدائق العاصمة يتابع تنفيذ أعمال الطرق بـ"سكن لكل المصريين"

رئيس جهاز العبور الجديدة: توافر السلع فى "أهلًا رمضان" بأسعار منخفضة

رئيس جهاز قنا الجديدة: 200 مليون جنيه تكلفة تنفيذ 28 عمارة بسكن لكل المصريين

رئيس جهاز بدر يعقد ورش عمل بحضور وفد كوريا الجنوبية لتحويلها لمدينة ذكية

رئيس جهاز العبور الجديدة يؤكد سرعة الانتهاء من ملف تقين الأراضى

رئيس جهاز غرب قنا: تنفيذ أعمال تطوير وميادين وجزر مشاريع الاسكان

واستقبل المهندس أحمد إسماعيل رئيس الجهاز مسئوولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الممثل فى المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لتطوير المدن الجديدة، والمهندسة رئيس الإدارة المركزية للمرافق وقطاع المرافق بالهيئه ومسؤلي الجهاز والمكتب الاستشاري، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشاريع المرافق الجاري تنفيذها بالمناطق المضافة ودراسة شبكات المرافق في المناطق الجاري تقنين وتوفيق وضعها.

وقد ناقش المهندس كمال بهجات، آخر المستجدات حول البنية الأساسية من تنفيذ  شبكات المرافق "من محطات مياه الشرب – وشبكات الصرف الصحي –وشبكات  الري-  وشبكة فرمة الطرق - ومحطات الكهرباء).

وفى نفس السياق استعرض  رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة مصادر المياه المغذية للمدينة وإمداد خطوط التغذية لتلك المناطق المضافة، ووضع خطة استراتيجية للبدء في تلك المشاريع تمهيدًا لتسليم قطع الأراضي كاملة الترفيق لأصحابها، مما يتيح إنشاء مجتمع عمراني جديد، لذا كان التأكيد على المكتب الاستشاري للمشروع سرعة إنهاء الدراسة للبدء في التنفيذ لإنهاء شبكة المرافق في جميع المناطق المضافة.

وفي ذات السياق تفقد المهندس كمال بهجات يرافقه الدكتور المهندس أحمد إسماعيل نواب ومديرو الإدارات المعنية بالجهاز الأعمال الجارية لأعمال الطرق بمنطقة الأمل والقادسية.

وأستمع مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لعرض شرح من الشركات المنفذة  بالمجاورات 2،3 بالحي 32 والمجاورة 2 بالحي 29 بمنطقة الأمل.

وشدد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الشركات المنفذة بضرورة استمرار تكثيف المعدات للانتهاء من  الأعمال المستهدفة فى المواعيد المحددة طبقا للبرامج الزمنية.

مسئولو المجتمعات العمرانية يتابعون تنفيذ شبكة المرافق بالعبور الجديدة 
مسئولو المجتمعات العمرانية يتابعون تنفيذ شبكة المرافق بالعبور الجديدة 
مسئولو المجتمعات العمرانية يتابعون تنفيذ شبكة المرافق بالعبور الجديدة 
مسئولو المجتمعات العمرانية يتابعون تنفيذ شبكة المرافق بالعبور الجديدة 
مسئولو المجتمعات العمرانية يتابعون تنفيذ شبكة المرافق بالعبور الجديدة 
مسئولو المجتمعات العمرانية يتابعون تنفيذ شبكة المرافق بالعبور الجديدة 
مسئولو المجتمعات العمرانية يتابعون تنفيذ شبكة المرافق بالعبور الجديدة 
مسئولو المجتمعات العمرانية يتابعون تنفيذ شبكة المرافق بالعبور الجديدة 
مسئولو المجتمعات العمرانية يتابعون تنفيذ شبكة المرافق بالعبور الجديدة 
شبكة المرافق للمناطق المناطق المضافة العبور الجديدة مسؤولوا المجتمعات العمرانية

مواد متعلقة

رئيس جهاز العبور الجديدة: توافر السلع فى "أهلًا رمضان" بأسعار منخفضة

رئيس جهاز قنا الجديدة: 200 مليون جنيه تكلفة تنفيذ 28 عمارة بسكن لكل المصريين

رئيس جهاز بدر يعقد ورش عمل بحضور وفد كوريا الجنوبية لتحويلها لمدينة ذكية

رئيس جهاز العبور الجديدة يؤكد سرعة الانتهاء من ملف تقين الأراضى

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 4-4-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل.. روسيا تعلن تدمير قاعدتين لعناصر إرهابية فى سوريا

اتهام عامل بالنظر على طالبات جامعة شهيرة أثناء دخولهم دورات المياه بأكتوبر

محافظ المنيا يتابع تداعيات سقوط شاب فى بئر لاستخراج جثمانه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى