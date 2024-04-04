مسئولو المجتمعات العمرانية يتابعون تنفيذ شبكة المرافق للمناطق المضافة بالعبور الجديدة

قال الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة ، إن هناك تعليمات لدفع إجراءات التقنين وتحقيق التنمية بالمناطق المضافة واستكمال شبكة المرافق للمناطق التي تم الانتهاء من إجراءات التقنين بها، حيث يأتي ذلك فى ضوء تعليمات القيادة السياسية بضرورة تكثيف أعمال المرافق بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة لسرعة توفيق أوضاعها.

واستقبل المهندس أحمد إسماعيل رئيس الجهاز مسئوولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الممثل فى المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لتطوير المدن الجديدة، والمهندسة رئيس الإدارة المركزية للمرافق وقطاع المرافق بالهيئه ومسؤلي الجهاز والمكتب الاستشاري، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشاريع المرافق الجاري تنفيذها بالمناطق المضافة ودراسة شبكات المرافق في المناطق الجاري تقنين وتوفيق وضعها.

وقد ناقش المهندس كمال بهجات، آخر المستجدات حول البنية الأساسية من تنفيذ شبكات المرافق "من محطات مياه الشرب – وشبكات الصرف الصحي –وشبكات الري- وشبكة فرمة الطرق - ومحطات الكهرباء).

وفى نفس السياق استعرض رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة مصادر المياه المغذية للمدينة وإمداد خطوط التغذية لتلك المناطق المضافة، ووضع خطة استراتيجية للبدء في تلك المشاريع تمهيدًا لتسليم قطع الأراضي كاملة الترفيق لأصحابها، مما يتيح إنشاء مجتمع عمراني جديد، لذا كان التأكيد على المكتب الاستشاري للمشروع سرعة إنهاء الدراسة للبدء في التنفيذ لإنهاء شبكة المرافق في جميع المناطق المضافة.

وفي ذات السياق تفقد المهندس كمال بهجات يرافقه الدكتور المهندس أحمد إسماعيل نواب ومديرو الإدارات المعنية بالجهاز الأعمال الجارية لأعمال الطرق بمنطقة الأمل والقادسية.

وأستمع مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لعرض شرح من الشركات المنفذة بالمجاورات 2،3 بالحي 32 والمجاورة 2 بالحي 29 بمنطقة الأمل.

وشدد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الشركات المنفذة بضرورة استمرار تكثيف المعدات للانتهاء من الأعمال المستهدفة فى المواعيد المحددة طبقا للبرامج الزمنية.

مسئولو المجتمعات العمرانية يتابعون تنفيذ شبكة المرافق بالعبور الجديدة

مسئولو المجتمعات العمرانية يتابعون تنفيذ شبكة المرافق بالعبور الجديدة

مسئولو المجتمعات العمرانية يتابعون تنفيذ شبكة المرافق بالعبور الجديدة

مسئولو المجتمعات العمرانية يتابعون تنفيذ شبكة المرافق بالعبور الجديدة

مسئولو المجتمعات العمرانية يتابعون تنفيذ شبكة المرافق بالعبور الجديدة

مسئولو المجتمعات العمرانية يتابعون تنفيذ شبكة المرافق بالعبور الجديدة

مسئولو المجتمعات العمرانية يتابعون تنفيذ شبكة المرافق بالعبور الجديدة

مسئولو المجتمعات العمرانية يتابعون تنفيذ شبكة المرافق بالعبور الجديدة