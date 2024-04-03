المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن: لا حل عسكريا للأزمة الراهنة

قال تيم ليندركينغ، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، إن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تمنع إحراز تقدم في عملية السلام بالبلاد.

وأضاف خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، أنه لا حل عسكريا للأزمة الراهنة ويجب تنفيذ الحلول الدبلوماسية، لافتا إلى أن الضربات الأمريكية التي تستهدف الحوثيين قد تمنعهم مواصلة تنفيذ هجماتهم بالبحر الأحمر.

وبحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن خلال اجتماعهما في مسقط وجهات النظر حول الأزمة اليمنية والتصعيد الراهن في المنطقة.

وأشار الوزير العماني إلى الضرورة القصوى لوقف الحرب وإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المواد الإغاثية والإنسانية.