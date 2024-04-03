الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن: لا حل عسكريا للأزمة الراهنة

تيم ليندركينغ
تيم ليندركينغ

قال تيم ليندركينغ، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، إن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تمنع إحراز تقدم في عملية السلام بالبلاد.

وأضاف خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، أنه لا حل عسكريا للأزمة الراهنة ويجب تنفيذ الحلول الدبلوماسية، لافتا إلى أن الضربات الأمريكية التي تستهدف الحوثيين قد تمنعهم مواصلة تنفيذ هجماتهم بالبحر الأحمر.

وبحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن خلال اجتماعهما في مسقط وجهات النظر حول الأزمة اليمنية والتصعيد الراهن في المنطقة.

وأشار الوزير العماني إلى الضرورة القصوى لوقف الحرب وإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المواد الإغاثية والإنسانية.

المبعوث الأمريكي الخاص اليمن تيم ليندركينغ الحوثيين هجمات الحوثيين البحر الاحمر

مواد متعلقة

البنك المركزى اليمنى يرفض طرح الحوثيين عملة معدنية جديدة

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

إجازة عيد الفطر أولها.. مواعيد الاجازات الرسمية في مصر 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

عاجل: الحكومة تعلن رسميًا عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى