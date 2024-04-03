الأربعاء 03 أبريل 2024
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الأزهري: لا يمكن للأستاذ أن يصبر إلا إذا قلبه مليئا بالحب للعلم

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري

تحدث الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، عن فضل “الصبر” على المُتعلم، قائلًا: "اصبروا على المتعلم.. فلا يمكن للأستاذ أن يصبر إلا إذا ملء قلبه بالحب للعلم والتعليم وطالب العلم".

أضاف الدكتور أسامة الأزهري، خلال برنامج "ومن الحب حياة"، الذي يُعرَض على قناة dmc، اليوم الأربعاء: "العلم لا يسرى من جيل إلى جيل إلا بصبر جميل، خاصة مع الاحتكاك بالطبائع المختلفة لذلك يجب أولا تليين الطبائع قبل الدراسة والعلم والمعرفة، مشيرا إلى أن سيدنا أبو سعيد الخدري كان يقول لطلابه، (مرحبا بكم يا وصية رسول الله)".

 

أسامة الأزهري علماء الازهر الأزهر

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