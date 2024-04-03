أشرف الخولي: افتتاح مصنع جديد للأدوية في الصعيد بعد إجازة العيد

كشف الدكتور أشرف الخولي رئيس الشركة القابضة للأدوية عن تطوير مصنع أسيوط الذي يتبع شركة سيد للأدوية، وسيتم افتتاحه بعد العيد مباشرة.

وأكد رئيس الشركة القابضة للأدوية في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هذا المصنع سيسهم في تنمية صناعة الأدوية، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للأدوية نجحت في تطوير خطوط الإنتاج بما يتماشى مع الموصفات العالمية.

وأشار رئيس الشركة القابضة للأدوية إلى أن خطة تطوير مصانع الأدوية ستعمل على تنمية صناعة الأدوية في مصر، مضيفًا أن هناك دراسة لتوسع وتصدير تكنولوجيا صناعة بعض مستحضرات الأدوية في إطار العمل على إقامات مصانع خارج مصر بتمويل من الدول التي ستتعاون مع الشركة القاضبة للأدوية من خلال الشركات الموجودة بها.

وأوضح، أن صناعة الأدوية في مصر تعد من الصناعات الإستراتيجية الهامة التي نعمل على توطينها في مصر في إطار العمل على تعميق التصنيع المحلي والعمل على خفض فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى العمل على تنمية الصناعة المحلية وزيادة حجم الصادارات مما يسهم في العمل على خفض الاستيراد.

وأشار رئيس الشركة القابضة للأدوية، إلى أن مدينة الدواء التي تعمل الدولة على إنشائها ستسهم في تعميق صناعة الأدوية المصرية مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد والعمل على جذب استثمارات جنبية جديدة، مضيفًا أن الدولة ترغب في تعميق التصنيع المحلي والعمل على تنمية الصناعات الإستراتيجية الهامة التي تمثل عمود الصناعة في مصر وتعمل على تنمية الاقتصاد القومي وتساهم في زيادة حجم الصادارات المصرية، مشيرًا إلى أن الولاية الجديدة للرئيس تشهد افتتاح مصنع أسيوط الجديد التابع لشركة سيد للأدوية.