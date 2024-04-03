الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

طقس حار
طقس حار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد على مدار الأسبوع.

وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على القناة الأولى، إن هناك استمرارا لارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أن معظم محافظات الجمهورية ترتفع فيها قيم الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بواقع 4 درجات.

وكشفت عن موعد انتهاء الموجة الحارة، موضحة أن درجات الحرارة ستستمر في الارتفاع حتى السبت المقبل، محذرة من منخفض جوي متعمق يضرب البلاد بداية من الأحد المقبل.

وأرجعت السبب في تلك الموجة الحارة إلى أننا نتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من شبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي لزيادة في فترات سطوع الشمس أثناء النهار وبالتالي ارتفاع الحرارة.

وتابعت: "العظمى على القاهرة 30 درجة مئوية، والطقس خلال فترة النهار مشمس وحار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، وتحديدًا في فترة الظهيرة والتي تسجل أعلى درجاتها خلال اليوم".

الطقس الموجة الحارة الأرصاد الجوية درجات الحرارة محافظات الجمهورية

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