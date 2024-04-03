الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"الأرصاد" تحذر المواطنين: منخفض جوى متعمق يضرب البلاد فى ذلك الموعد

طقس حار
طقس حار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، على كل أنحاء الجمهورية.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إن هناك استمرارًا لارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أن معظم محافظات الجمهورية ترتفع فيها قيم الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بواقع 4 درجات.

وتابعت: "العظمى على القاهرة 30 درجة مئوية، نظرًا لتأثرنا بكتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، علاوة على امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس بشكل كبير وزيادة شعورنا بارتفاع درجات الحرارة".

موعد انتهاء الموجة الحارة 

وواصلت: "الطقس خلال فترة النهار مشمس وحار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، وتحديدًا في فترة الظهيرة، والتي تسجل أعلى درجاتها خلال اليوم".

وأكدت أن الأجواء لم تصبح ليلًا أشد برودة، ولكنها تميل إلى أجواء لطيفة نوعًا ما، في أغلب محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن المدن الجديدة، والتي لها ظهير صحراوي، تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل كبير ليلًا.

واستطردت: "اليوم شهدنا شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، والتي سرعان ما تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس". 

وكشفت عن موعد انتهاء الموجة الحارة، موضحة أن درجات الحرارة ستستمر في الارتفاع حتى يوم السبت المقبل، كما متوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق يوم الأحد المقبل، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا بمعدل 4 درجات مئوية، مع نشاط في سرعات الرياح في معظم الأنحاء، بجانب فرص لسقوط الأمطار في السواحل الشمالية للبلاد.

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