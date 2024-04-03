تسهيل مشاريع شركة البوتاسيوم العربية في المياه والطاقة

وجه عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في قطاعي المياه والطاقة، بما في ذلك مبادرات الطاقة الشمسية، لتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.



التوجهات الملكية تأكدت، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي الأردني، وصلت نسخه عنه ل الدستور، عقد الاجتماع في رحاب قصر الحسينية مع ممثلين عن شركة البوتاس العربية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

الملك أشاد بما شهدته الشركة من تطور وفق خطتها الاستثمارية، والتي تتوافق مع أهداف رؤية التحديث الاقتصاد، داعيا جلالته إلى تسريع العمل بمشاريع التوسع والاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية ومشاريع الطاقة المستدامة، التي تتوافق مع التزامات الأردن البيئية.



عاهل الأردن، شدد على أهمية إعطاء الأولوية للقطاعات التي تحقق قيمة اقتصادية مضافة وتوفر فرص عمل، مؤكدا أهمية عمل الحكومة وشركة البوتاس على دراسة فرص التعاون والاستثمار لتطوير حقل غاز الريشة بعد الانتهاء من أعمال الاستكشاف.



وقال بيان الديوان ان الملك، ثمن وأشاد بجهود شركة البوتاس العربية في استقطاب الكفاءات، وتعزيز الحوكمة، وتطوير منتجات وأسواق جديدة.



الي ذلك لفت بيان الديوان الي ما أشار اليه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى أن الحكومة تعمل للارتقاء بالصناعات الوطنية واستثمار المعادن الطبيعية التي يزخر بها الأردن.



وبين أن الحكومة تدرك أنه لا بد من توفير بيئة مناسبة للقطاع الصناعي بشكل عام ولشركة البوتاس العربية بشكل خاص، وعلى نحو يمكّن الشركة من التنافس في الأسواق العالمية، بناء على مشاريعها الواردة باستراتيجيتها للأعوام الخمسة القادمة (2024-2028)، لافتا إلى الدور الرئيس لقطاع التعدين والأسمدة في محاور رؤية التحديث الاقتصادي.



رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، إن الشركة تعد إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مدفوعاتها المباشرة لخزينة المملكة والتي تمثل حوالي 65 بالمئة من أرباح الشركة، كما أن الشركة وشركاتها التابعة تعتبر من أكبر المشغلين للعمالة في القطاع الصناعي، لافتا إلى العلاقة التشاركية بين شركة البوتاس والحكومة.



واستعرض الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور مؤشرات أداء الشركة خلال الفترة (2023-2014)، والتي شهدت ارتفاعا في حجم الإنتاج والمبيعات.



وحول مؤشرات الفترة(2023-2019)، أوضح النسور أن حجم التصنيع في الشركة بلغ13.1 مليون طن، بينما بلغت قيمة صافي مبيعاتها4.7 مليار دولار، بأرباح صافية بلغت 2 مليار دولار، ومساهمة في احتياطي العملات الأجنبية بلغ 7.3 مليار دولار.



وأشار إلى أن ركائز استراتيجية الشركة للأعوام (2024-2028) تشمل البحث والتطوير والابتكار، والأتمتة، والاستدامة.



وتشمل المشاريع المستقبلية للشركة التوسع في إنتاج البرومين، وتوسيع المشاريع في المناطق الجنوبية، وبناء مجمع صناعي في العقبة، إضافة إلى زيادة إنتاج البوتاس بنسبة 35 بالمئة عبر تنفيذ مشاريع بقيمة1.2 مليار دولار من أصل إجمالي استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار للسنوات الخمسة القادمة.



وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة.

شركة البوتاس العربية احدى الشركات الرائدة في الاردن التي تعمل على استقطاب افضل الكفاءات في مختلف المجالات والتخصصات من خلال افضل الممارسات في الاختيار والتعيين والتدريب.

وتمتاز الشركة بتوفيرها الكثيرمن الميزات للعاملين التي تتضمن رواتب إضافية، صندوق الادخار، قروض الاسكان والاسكان الوظيفي،التأمين الصحي، المواصلات، المنح الدراسية والعديد من المزايا الأخرى.

تهتم الشركة برعاية موظفيها وعائلاتهم وبرفاهيتهم وتقديم مختلف وسائل الدعم الاجتماعي وتقدير مساهماتهم وافكارهم.

تعطي الشركة اولوية مطلقة لتوفير البيئة الامنة ضمن اعلى معايير وانظمة السلامة المهنية من خلال سلسة من الاجراءات والسياسات وبرامج التدريب والتوعية.

البوتاس العربية هي شركة أردنية أسست سنة 1956 م، تعمل بشكل أساسي في التعدين لها امتياز لاستثمار املاح ومعادن البحر الميت. إنها ثامن أكبر منتج للبوتاس في العالم من حيث حجم الإنتاج والمنتج العربي الوحيد للبوتاس. تأسست الشركة عام 1956 في المملكة الأردنية الهاشمية كمشروع تجاري عربي ولديها امتياز لمدة 100 عام (1958-2058) من الحكومة الأردنية يمنحها حقوقًا حصرية لاستخراج المعادن وتصنيعها وتسويقها. يقع مقرها الرئيسي في عمان ولها مصانع رئيسية في غور الصافي. وسهم الشركة مدرج في مؤشر بورصة عمان.