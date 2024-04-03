الأربعاء 03 أبريل 2024
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هل انتهت جماعة الإخوان من الوجدان المصرى؟.. أحمد لاشين يكشف لـ"الشاهد" (فيديو)

الدكتور أحمد لاشين
الدكتور أحمد لاشين

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن: جماعة الإخوان المسلمين انتهت تماما من الوجدان المصري، مثلها مثل جماعة الحشاشين وأي جماعة إرهابية أخرى، فالفكرة الشيطانية في أي زمن تأخذ وقتها ثم تختفي، كما أن المصريين حاليا أصبحوا لديهم وعي كامل حول حقيقة الإخوان.

وأضاف لاشين، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه: "مع انطلاق حركة الاستنارة العامة لتوضيح كافة الأفكار الخاصة بالجماعات الإسلامية، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، فالمصريون أصبحوا لديهم قدرة على النقاش، ولم يسلموا عقولهم كما كان الوضع في الماضي، وذلك بفضل المساحة التنويرية التي حدثت في المجتمع المصري خلال السنوات الماضية".

وواصل: "عودة الجماعات الإسلامية إلى المجتمع المصري أصبحت مستحيلة، ولن تتم لعشرات السنوات القادمة، فالمصريين لن يسمحوا بذلك مهما طال الزمان".

برنامج الشاهد 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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