الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كيف اتبعت الإخوان نهج "الحشاشين" فى اغتيال القيادات؟.. أحمد لاشين يجيب لـ"الشاهد"

الدكتور أحمد لاشين
الدكتور أحمد لاشين

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن: "المساحة التي ظهرت في أحداث مسلسل الحشاشين من خلال سيطرة الباطنيين على عقول الناس البسطاء واستغلال تخبط الدولة السلجوقية، اتبعتها أيضا جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات الإرهابية، من خلال استهداف مقرات مهمة للغاية للدولة مثل مديريات الأمن واغتيال شخصيات وقيادات عامة".

وأضاف "لاشين"، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن: "ذلك هو نفس النهج الذي اتخذه حسن الصباح في تأسيسه لطائفة الحشاشين، فبالتالي نحن طوال الوقت أمام استعادة للأفكار الإرهابية في أزمان مختلفة".

وواصل: "هناك أقاويل تتردد حول أن المسلسل الرمضاني تم إنتاجه بهدف شن الهجوم على جماعة الإخوان المسلمين، ولكن ذلك غير منطقي تماما، فمن سيراجع الأدبيات الخاصة بجماعة الحشاشين والإخوان المسلمين، سيكتشف تلقائيا أنهم متشابهون في كل تفصيلة".

برنامج الشاهد 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

احمد لاشين الحشاشين مسلسل الحشاشين برنامج الشاهد الشاهد محمد الباز الإخوان والحشاشين أحداث الحشاشين الإخوان قصة الحشاشين الإرهاب قناة اكسترا نيوز أستاذ الدراسات الفارسية برامج رمضان برامج المتحدة الشركة المتحدة المتحدة

الأكثر قراءة

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مسلسل المعلم الحلقة 23.. وصية سهر الصايغ لـ "دهب" قبل وفاتها

هل انتهت جماعة الإخوان من الوجدان المصرى؟.. أحمد لاشين يكشف لـ"الشاهد" (فيديو)

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

جمال يشاهد خيانة زوجته بعينه.. أحداث الحلقة 23 من مسلسل حق عرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

صور

زيارة عمرو الفقى الرئيس التنفيذى للمتحدة للدستور والوطن

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق