كيف اتبعت الإخوان نهج "الحشاشين" فى اغتيال القيادات؟.. أحمد لاشين يجيب لـ"الشاهد"

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن: "المساحة التي ظهرت في أحداث مسلسل الحشاشين من خلال سيطرة الباطنيين على عقول الناس البسطاء واستغلال تخبط الدولة السلجوقية، اتبعتها أيضا جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات الإرهابية، من خلال استهداف مقرات مهمة للغاية للدولة مثل مديريات الأمن واغتيال شخصيات وقيادات عامة".

وأضاف "لاشين"، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن: "ذلك هو نفس النهج الذي اتخذه حسن الصباح في تأسيسه لطائفة الحشاشين، فبالتالي نحن طوال الوقت أمام استعادة للأفكار الإرهابية في أزمان مختلفة".

وواصل: "هناك أقاويل تتردد حول أن المسلسل الرمضاني تم إنتاجه بهدف شن الهجوم على جماعة الإخوان المسلمين، ولكن ذلك غير منطقي تماما، فمن سيراجع الأدبيات الخاصة بجماعة الحشاشين والإخوان المسلمين، سيكتشف تلقائيا أنهم متشابهون في كل تفصيلة".

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.