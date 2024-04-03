كيف سيطر "الصبّاح" على عقول البسطاء؟ الإجابة فى "الشاهد" (فيديو)

قال د. أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن "مرحلة نشر الرعب بقيادة مؤسس طائفة الحشاشين توارثها أبناء الجماعة من بعده من خلال نسج أساطير ضخمة حول أفراد الحشاشين أنفسهم، فقد كان يقال إن الحشاشين يسخّرون الجن والسحرة، إضافة إلى امتلاكهم قدرات غير عادية ليست متوافرة عند الإنسان الطبيعي".

وأضاف لاشين، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع د.محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن "تلك الأكاذيب والادعاءات جعلت الناس البسيطة تحلم بالحصول على هذه المميزات التي تتوافر لدى أبناء جماعة الحشاشين، ويحاولون التقرب منهم بأي طريقة، الأمر الذي يدل على نجاح مساحة الخديعة لدى الحشاشين في المجتمع الإيراني والإسلامي بشكل عام".

وواصل: "هناك أيضًا مساحات أخرى مرتبطة بفكرة أن حسن الصباح نفسه كان يحاول طوال الوقت ترويج انطباعات عن المجتمع الذي يعيش فيه بأنه مسيطر على مفاصل الدولة، وذلك من خلال قتل الوزير الأعظم في الدولة السلجوقية، واثنين من الخلفاء العباسيين، فضلًا عن محاولات اغتيال السلاطين السلاجقة".

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.