الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الكشف على 1388 مريضا من أهالي أبيس ضمن قافلة طبية مجانية بالإسكندرية

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية بالإسكندرية

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية بمنطقة ابيس10 على مدار يومين بوحدة طب أسرة ابيس10 بمنطقة وسط الطبية بالإسكندرية، ضمن مبادرة حياة كريمة.
 

وقالت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 8 تخصصات (باطنة - أطفال - أسنان - جراحة - عظام - نسا وتوليد - تنظيم أسرة - جلدية - رمد ) وشارك فيها 55 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.


وأشارت وكيل صحة الإسكندرية، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1388 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 5 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى، واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

 

ومن جانبها، قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، أنه تم خلال القافلة إجراء 194 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و64 تحليلًا بمعمل الطفيليات، فضلًا عن فحص 109 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 558 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

 

‏‎وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن مديرية الصحة بالإسكندرية تنفذ وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية عدد 7 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر أبريل.

 

وتنفذ القوافل وفق المواعيد والأماكن التالية: حيث تقام يوم ( 1 أبريل) قافلة طبية بوحدة أبيس 10 بنطاق حي وسط، وتقام أيضًا يومي (2-3 أبريل) قافلة طبية بوحدة  قرداحي بنطاق حي المنتزه، وتقام يومي (14-15)قافلة طبية بوحدة خالد بن الوليد بنطاق حي العامرية، وتقام يومي (16-17 أبريل) قافلة طبية بوحدة بغداد بنطاق  حي العامرية، ويومي (21-22 أبريل)قافلة طبية بوحدة بنجر 7 بنطاق مركز ومدينة برج العرب وأيضًا يومي (23-24أبريل) قافلة بوحدة بنجر 20 بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وتختتم مديرية الصحة شهر أبريل بقافلة طبية يومي (30أبريل- 1مايو) بوحدة عبد الباسط بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

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مديرية الشؤون الصحية ابيس10 قافلة طبية مبادرة حياة كريمة صحة الإسكندرية

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