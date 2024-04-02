الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

تمهيدًا لدخولها غزة.. وصول القافلة السادسة لبيت الزكاة والصَّدقات المصري إلى معبر رفح

قافلة بيت الزكاة
قافلة بيت الزكاة

وصلت قافلة بيت الزكاة والصدقات المصري السادسة المتجهة إلى قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، إلى معبر رفح البري، ضمن الحملة الدولية التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، تحت شعار «أغيثوا غزة».

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بتوجيهات شيخ الأزهر.. بيت الزكاة والصدقات يطلق القافلة السادسة لإغاثة غزة

وتضم قافلة بيت الزكاة والصدقات المصري، 100 شاحنة محملة بما يقارب 2000 طن من المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية والمعيشية، وكميات كبيرة من البطاطين والألحفة والمراتب.

وشارك في تجهيز القافلة، التي انطلقت ظهر أمس الإثنين، وفود شعبية من أكثر من ثمانين دولة حول العالم استجابةً لنداء شيخ الأزهر لإغاثة غزة؛ حيث تأتي في إطار جسر الإغاثة الذى أطلقه «بيت الزكاة والصدقات»، في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، لما يقارب ٦ أشهر، وسط كارثة إنسانية وصحية تزداد انهيارًا يومًا بعد يوم، ما نتج عنه استشهاد أكثر من ٣٢ ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وإصابة أكثر من ٧٥ ألفًا آخرين.

وكان قطاع غزة قد استقبل، منذ بدء العدوان الغاشم على القطاع، خمسة قوافل إغاثية لبيت الزكاة والصدقات ضمن حملة «أغيثوا غزة»، التي وجَّه بها فضيلة الإمام، بالإضافة للقافلة الحالية، ليصل عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة بالإضافة إلى القافلة الحالية ٣٢٥ شاحنة، بإجمالي ٦٠٠٠ طن مساعدات إغاثية.

قافلة بيت الزكاة والصدقات معبر رفح البري الدكتور احمد الطيب اغيثوا غزة

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