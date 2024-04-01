الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

بتوجيهات شيخ الأزهر.. بيت الزكاة والصدقات يطلق القافلة السادسة لإغاثة غزة

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

أطلق بيت الزكاة والصدقات المصري، اليوم الإثنين، القافلة الإغاثية السادسة لدعم أهالينا في غزة وإغاثتهم، ضمن الحملة الدولية «أغيثوا غزة»؛ حيث تضم القافلة ١٠٠ شاحنة، تحمل على متنها ما يقارب ٢٠٠٠ طن من الموادّ الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية والمعيشية، وكميات كبيرة من البطاطين والألحفة والمراتب.

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وذلك بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس الأمناء والمشرف على بيت الزكاة والصدقات.

وفود شعبية

شارك في تجهيز قافلة بيت الزكاة والصدقات المصري وفود شعبية من أكثر من ثمانين دولة حول العالم؛ حيث انطلقت من مقر مشيخة الأزهر صباح اليوم متجهة إلى ميناء رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة لإغاثة أشقائنا في قطاع غزة، وتعد هذه القافلة السادسة على مستوى حملة «أغيثوا غزة»، والثانية خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه القافلة في إطار جسر الإغاثة الذى أطلقه «بيت الزكاة والصدقات»، في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، على ما يقارب ٦ أشهر، وسط كارثة إنسانية وصحيَّة تزداد انهيارًا يومًا بعد يوم، ما نتج عنه استشهاد أكثر من ٣٢ ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وإصابة أكثر من ٧٥ ألفًا آخرين، وسط حرب إبادة وتجويع يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة؛ حيث تمكَّن بيت الزكاة والصدقات حتى الآن من تسيير ٣٢٥ شاحنة، حملت على متنها ما يقارب ٦٠٠٠ طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية.

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