"الطفل الصغير": الأوقاف تبذل جهودًا مضنية للارتقاء بثقافة الطفل

أطلقت وزارة الأوقاف أولى فعالياتها "معرض فيصل الرمضاني الثاني عشر للكتاب"، والذي يشارك فيه نخبة متميزة من الكُتاب.

وجاءت أولى الفعاليات بعنوان: "الصحفي الصغير"، بحضور الدكتورة هدى حميد مدير عام التحرير والنشر ومسئول ملف الطفل بوزارة الأوقاف، والصحفية منال القاضي، والشيخ إسلام محمد أحمد، عضو إدارة التحرير والنشر والفعالية تنظمها مجلة الفردوس والتي تصدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

يأتي ذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به (وزارة الأوقاف) من خلال برامجها المتعددة، وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ - 2024م، من خلال الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع (وزارة الثقافة المصرية - الهيئة العامة للكتاب) للوصول بالثقافة إلى جميع شرائح المجتمع وأطيافه.

وانطلاقًا من إيمان وزارة الأوقاف بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية باعتباره قاطرة الوطن نحو مستقبل أفضل، وإسهامًا منها في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا.

وخلال الفعالية أكدت الدكتورة هدى حميد أن مشاركة مجلة الفردوس في أولى هذه الفعاليات والتي يشارك فيها نخبة من الكتاب يؤكد على مدى اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء وأهمية تحقيق أكبر قدر من الإفادة للأطفال وتنمية ثقافتهم ورفع مستوى الوعي، وأن فعالية معرض فيصل للكتاب وغيرها من الأنشطة صورة ملموسة لسعي مؤسسات الدولة للارتقاء بالنشء، يظهر ذلك في تكاتف كافة المؤسسات لبناء وعي الطفل، وحرص الأوقاف بقوة على المشاركة في هذه الفعالية.

وأكدت منال القاضي أن فعاليات معرض فيصل تعد نموذجًا قويًّا لتكاتف وتعاون المؤسسات والهيئات القومية لتنمية ثقافة وقدرات أبنائنا وبناتنا وهذا التعاون المثمر يحظى بإقبال وثقة كبيرة من الجمهور، مضيفة أن وزارة الأوقاف تبذل جهودًا مضنية للارتقاء بثقافة الطفل، ونجحت في رفع مستوى الوعي لدى الأطفال.

وفي ختام الفعالية تقدم أولياء الأمور بكل الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف لقيامها بهذا الدور المهم تجاه أبناءهم وتم التقاط بعض الصور التذكارية.