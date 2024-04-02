الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

جهاز حدائق اكتوبر يكشف عن تنفيذ اكبر مشروع لمرفق المياة بتكلفة مليار و50مليون جنيه

جريدة الدستور

 


أكد جهاز تنمية مدينة حدائق اكتوبر برئاسة المهندس محمد مصطفي علي تنفيذ أحد أهم المشروعات الخاصة بمرفق المياة  بالمدينة والتي شملت الخزانات الأرضية بجوار مشروع الإسكان الاجتماعي 607 عمارة وابني بيتك 7والذي تبلغ تكلفته أكثر من مليار وخمسين مليون جنيه مصري وتقوم بتنفيذه شركة الاسكندرية للانشاءات.
 

ومن جهته أكد المهندس مصطفي سيد احمد معاون رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق اكتوبر ان  المشروع مرفق المياة يقوم  بتوفير المياه بالكميات والضغوط الكافية ليستفيد منه المشروعات السكنية والتي تضم  مناطق  ابني بيتك 7 وابني بيتك 5 ومشروع الإسكان الاجتماعى 262 عمارة ومشروع الإسكان الاجتماعى 607 عمارة ومنطقة الداون تاون وسكن مصر علي طريق الواحات.
 

وكشف معاون رئيس الجهاز أن المشروع يشمل  خط ناقل قطر 1600 مم ومجموعة خزاناتو أرضية متكاملة.

وفي سياق متصل أكد معاون رئيس الجهاز أنه هناك أعمال الصيانة الدورية للزراعة بميدان كمبوند بداية 
ومشروع ٢٦٦ عمارة إسكان اجتماعيومنطقة جاردينيا أ ( المحصورة ا سابقا ) 
 

مشيرا إلي أنه يتم  حاليا رفع كفاءة لجميع المسطحات الخضراء بجميع مناطق ومشروعات المدينة
وطالب  بتلقي اي شكاوي أو اقتراحات علي الرقم الموحد 15100 علي مدار اليوم
 

وتابع  أن أي تلف في الأشجار أو الزراعة في حدائق المدينة هي مسؤولية مقاول الزراعة المسؤول وفي عهدته وبالمتر أو بالعدد علي حسب البند يقوم بالاصلاح وإعادة الشىء إلي طبيعته واي تلف هيتم رد الشئ لأصله.
وقال معاون رئيس الجهاز أن هناك مجموعة من  الخطوات أهمها إن حاليًا تم تغطية تغذية ٨٥% من المسطحات الخضراء في المدينة بمياه معالجة ثلاثيا بدلا من استخدام مياه شرب نظيفة بالإضافة إلي  عمل دوريات من فرق الصيانة لمنع أي إهدار مياه بخلاف الصيانة الدورية لشبكات الري  والتي تصل مساحتها الي أكثر من 2.5 مليون متر مربع.

مدينة حدائق اكتوبر ندس محمد مصطفي مرفق المياة مشروع الإسكان الإجتماعي رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر

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