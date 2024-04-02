مؤسس "لهن" لتمكين المرأة العربية: الرئيس السيسي دعم المرأة غير بشكل غير مسبوق

قالت الدكتورة هالة العرب، رئيس ومؤسس مبادرة لهن لتمكين المرأة العربية، إنه مع حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، يجب أن نتذكر الكثير من الإنجازات الهامة التي تحققت في عهده سيادته‏ خلال العشر سنوات الماضية التي تعد وبحق العصر الذهبي للمرأة المصرية، والتي حصلت على دعم غير مسبوق من القيادة السياسية واهتمام حكومي واضح بها إيمانا بأهمية دورها في التنمية وأهميته ‏تمكينها ‏على كافة المستويات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

ملف تمكين المرأة

ويعد ملف التمكين أحد أهم الملفات التي اهتمت بها القيادة السياسية حيث تم احراز ‏تقدمًا كبيرًا في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، حيث تم ترجمتها إلى سياسات واستراتيجيات وبرامج وخطط واقعية يتم تنفيذها بالتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني كمبادرة حياة كريمة ‏ومبادرة “100 مليون صحة”، ‏وكلها ‏تهدف إلى تمكين المرأة في الحصول على كل حقوقها سواء في الريف أو في الحضر ‏ولعل أهم ما تطلبه المرأة المصرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي في الولاية الجديدة، وهو المزيد من الدعم في ملف تمكين المرأة خاصة التمكين الاجتماعي والسياسي والاقتصادي خاصة للمرأة الريفية

وأضافت: “التوسع في دعم المرأة لا تقتحم مجال ‏رياده الأعمال وتيسير القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية في الصغر تسريع وتيرة التقدم في مبادرة حياة كريمة، ‏لأنها تعد المبادرة الأم‏التي تضمن للمرأة المجتمع التقدم وتحقيق التنمية المستدامة والتي تعد ايقونة تطبيق العدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور المصري”.

و‏التوسع في إنشاء المشروعات لمواجهة البطالة وخاصة بين النساء وتنظيم المزيد ‏من المعرض لدعم أنشطة الأسر المنتجة والاستمرار في المبادرات ال‏الخاصة بالام والطفل، ‏التوسع في خدمات الشمول المالي‏، ومراجعة بعض القوانين والتشريعات التي مازالت تحتاج إلى بعض التعديلات المساعدة في تحقيق التمكين للمرأة المصرية والحصول على حقوقها كاملة

وكان قد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته أمام مجلس النواب، عقب حلف اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة.

وقال الرئيس: "استجابة لقيام الشعب بتكليفي، بمواصلة قيادة مسيرة وطننا العظيم فإننى أضع أمامكم، أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني، خلال المرحلة المقبلة".