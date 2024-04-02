الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محافظات

محافظ المنوفية يهنئ الرئيس السيسي: مصر تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة

اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

قدم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التهنئة  للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ولايته الرئاسية الجديدة وحلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا ثقة شعب المنوفية لتوليه قيادة الوطن، متمنيا دوام التقدم والرقي والازدهار لرفعة ونهضة وطننا الغالي واستكمال مسيرة التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة.
 

وأضاف محافظ المنوفية أن الدولة المصرية شهدت خلال الفترة الماضية منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد طفرة تنموية وإنجازات غير مسبوقة، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات القومية في مختلف المجالات والأصعدة  وعلى رأسها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، داعيا الله عز وجل أن يوفق الرئيس السيسي وأن يسدد خطاه لصالح مصرنا الغالية وتحقيق آمال الشعب المصري وتطلعاته والوصول بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار ويحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء.

وكان قد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته أمام مجلس النواب، عقب حلف اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة.

وقال الرئيس: «استجابة لقيام الشعب بتكليفى.. بمواصلة قيادة مسيرة وطننا العظيم فإننى أضع أمامكم.. أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطنى.. خلال المرحلة المقبلة:

أولًا- وعلى صعيد علاقات مصر الخارجية أولوية حماية وصون أمن مصر القومى.. فى محيط إقليمى ودولى مضطرب.. ومواصلة العمل.. على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه.. وتقوم فيه مصر.. بدور لا غنى عنه.. لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.

ثانيًا- على الصعيد السياسى استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة.. وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها.. على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية.. خاصة للشباب.

محافظ المنوفية تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حلف اليمين الدستورية رئاسة الجمهورية

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