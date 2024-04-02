الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط وإحضار المتهمين بإطلاق نار على صاحب مغسلة ونجله في المطرية

المتهمين
المتهمين

تستمع نيابة شرق القاهرة إلى أقوال صاحب مغسلة، ونجله أصيبا في مشاجرة نشبت بينهما وبين آخر على إثرها أطلق طلقات نارية من فرد خرطوش أصابهما في المطرية، وفر هاربًا.

وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين وتفريغ كاميرات المراقبة للوصول إلى هوية المتهمين وضبطهم.

وتبين من التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب الخلاف علي تركيب ماسورة غاز.

وقال “م.ع” الشاب المصاب في الحادث: إنه نشبت بينه وبين شاب مشادة كلامية في وقت سابق، بسبب تعمُّد المتهم الوقوف أمام المغسلة الخاصة به وتعمُّد إهانة أهالي المطرية، وأن المتهم استعان بشقيقه وأقاربه وحضروا في سيارة وأطلقوا النار على والده المسن، ما تسبّب في إصابته في عينه.

وأضاف أن المتهمين أطلقوا النار عليه، بعد إصابة والده، مما أحدثوا إصابته في قدمه، كما أطلقوا الأعيرة النارية العشوائية لإحداث الرعب في نفوس الأهالي بالمنطقة، كما أطلقوا النار على ماسورة غاز.

txt

يدافع عن شقيقه.. كواليس مقتل شاب في المطرية

txt

ضبط عامل أطلق النار على شخص يسبب لهو الأطفال فى سوهاج

كما تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها للقبض على المتهمين فى واقعة إطلاق نار على مسن وابنه بمنطقة المطرية.

وكان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغًا من الأهالى بوقوع إطلاق نار ووجود مصابين بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ.

وتبيّن إصابة مسن بطلقٍ ناري “خرطوش” في عينه وإصابة ابنه في قدمه، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

صاحب مغسلة ونجله المطرية اطلاق النار نيابة شرق القاهرة طلقات نارية مشاجرة

الأكثر قراءة

البرج الأيقونى.. تحفة معمارية تُلامس عنان السماء فى قلب العاصمة الإدارية

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

ساحة الشعب..علم مصر يرفرف فوق أعلى وأضخم ساري في العالم

ساحة الشعب.. تحفة معمارية فى العاصمة الإدارية الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة في غزة غير مقبول على الإطلاق

أستراليا وكندا وبولندا يستدعون سفراء إسرائيل احتجاجًا على مقتل موظفى المطبخ العالمى

الحكومة البريطانية "قلقة للغاية" بشأن مقتل 7 من عمال الإغاثة فى غزة