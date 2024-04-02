الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بالتزامن مع ارتفاع الحرارة.. 8 طرق للوقاية من حرائق السيارات أثناء السير

حرائق السيارات
حرائق السيارات

أوصت الإدارة العامة للحماية المدنية باتخاذ إجراءات واحتياطات معينة لتلاشى احتراق السيارات على الطرق، ومنع وقوع حوادث الطرق أو اندلاع الحرائق داخل المركبات بالتزامن مع ارتفاع حرارة الجو.

8 طرق للوقاية من حرائق السيارات أثناء السير 

 وتشمل قائمة الإرشادات والنصائح لقائدى السيارات ما يلى:

1- التأكد من عمل دورة تبريد السيارات وتيل الفرامل، الاطمئنان دائما على مياه "الردياتير" وتزوديها، الحذر عند فتح غطاء "الردياتير" أثناء سخونة المحرك، تجنب تزويد مياه "الردياتير" الساخنة بأخرى باردة إلا إذا كان الموتور يعمل حتى لا يتلف "وش السلندر".

2- التأكد من سلامة الإطارات تجنبًا لانفجارها، ضبط ضغط هواء الإطارات بما يلائم حرارة الجو.

3- إخلاء السيارات من المواد الغازية والمشروبات الغازية والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.

4- فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط.

5- عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل، تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية والتأكد من عدم وجود تسرب بدائرة الوقود "الخزان – المواسير والخراطيم - منظم الوقود"، وفحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أي تشققات بها مع إحكام ربط الفواصل.

6- عدم استخدام الوقود في تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجف من الوقود، وعدم عمل أى من اللحامات فى أى موضع بدائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات.

7- التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية للسيارات، وعدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة أو غير المناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة، وعدم ترك الأسلاك غير مغطاة حتى لا يحدث أى احتكاك بجسم السيارة وعدم ملامسة أسلاك طرفي البطارية لمعدن السيارة.

8- عدم التدخين تحسبًا لسقوط أجزاء من السيجارة داخل السيارة أثناء القيادة. 

السيارات حرائق إدارة الحماية المدنية الطرق تبريد السيارات

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