أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 2-4-2024

ننشر أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في بورصة الدواجن والتي تهم ربات البيوت خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك حيث يرغبن في إعداد مائدة إفطار غنية بالبروتين الداجني لتعويض العناصر الغذائية التي يفقدها الجسم بسبب الصيام ومن جهة أخرى تخزين الطيور لعيد الفطر المبارك.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 2-4-2024

شهدت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 2-4-2024 خلال التعاملات الصباحية استقرار ملحوظ بسبب توافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربين منذ قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري وتوافر سيولة دولارية في البنوك حيث جاءت أسعار بيع وشراء الطيور في الأسواق المصرية للمستهلكين كما يلي:-

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 88 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 99 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 98 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 105 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 80 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 89 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 99 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 115 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 2-4-2024

سعر الكتكوت البلدي الحر عمر يوم سجل نحو 7.50 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم سجل نحو 7.75 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي الهجين عمر يوم سجل نحو 8.25 جنيه.

سعر الكتكوت الروزي للتسمين عمر يوم سجل نحو 18 جنيه.

سعر الكتكوت الروزي الفيومي عمر يوم سجل نحو 15.00 جنيه.

سعر الكتكوت الجميزة عمر يوم سجل نحو 15.50 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو شيفر بيور عمر يوم سجل نحو 15.50 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام سجل نحو 27.00 جنيه.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 2-4-2024

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 155 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 165 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 140 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 155 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 140 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 153 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

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