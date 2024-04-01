ريفرز يونايتد الاستثناء فى ذهاب دور الثمانية بالكونفيدرالية

إذا كانت مواجهات دور الذهاب في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا قد شهدت 3 تعادلات سلبية، وانتصارا وحيدا، فإن مواجهات دور الذهاب في دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية شهدت العكس 3 انتصارات، وتعادلا وحيدا كان بنتيجة سلبية.

ريفرز يونايتد

النادي الوحيد الذي تمكن من تحقيق الانتصار على ملعبه في دور الذهاب في دور الثمانية في كأس الكونفيدرالية هو ريفرز يونايتد النيجيري، إذ فاز على نادي اتحاد الجزائر بهدف نظيف سجله اللاعب النيجيري أوجيستين أوكيجيبها في الدقيقة العاشرة من بداية المباراة على ملعب ياكوبو جوون ستاديوم في مدينة بورت هاركورت.

هذه ثاني مرة على التوالي يستطيع فيها ريفرز يونايتد أن يحافظ على وجوده في دور ربع النهائي، ففي نسخة الماضية اصطدم بنادي يانج أفريكانز التنزاني، وخرج إثر هزيمته على ملعبه بنتيجة هدفين دون رد في مباراة الذهاب، وتعادله معه سلبيًا في مباراة الإياب على الملعب الوطني مكابا.

اتحاد الجزائر

هذه النتيجة لا تمثل فألا حسنًا لاتحاد الجزائر؛ لأن في نسخة 2018 حدث نفس الشىء، إذ خسر أمام النادي المصري بنتيجة هدف دون مقابل في لقاء الذهاب في دور الثمانية على استاد بورسعيد، وفي لقاء العودة لم يتمكن اتحاد الجزائر من تعويض النتيجة، بل خسر أيضًا بنفس النتيجة على ملعب 8 ماي 1945.

وهذه هي المرة الثالثة التي يوجد فيها اتحاد الجزائر في دور الثمانية إذ كان موجودا في نسخة 2023، ولم ينجح فقط من إقصاء نادي الجيش الملكي المغربي، بل تمكن أيضًا من التتويج باللقب.

بينما الناديان اللذان فشلا في تحقيق الانتصار على ملعبيهما، هما الملعب المالي، ومودرن فيوتشر.

الملعب المالي ودريمز

انهزم الملعب المالي على يد نادي دريمز الغاني بنتيجة 1 – 2.

إذا كان الملعب المالي يحضر لأول مرة في دور ربع النهائي، فإن دريمز لأول مرة في تاريخه يشارك في كأس الكونفيدرالية.

أما مودرن فيوتشر، فقد خسر أمام الزمالك بنفس النتيجة على استاد السلام.

مودرن فيوتشر والزمالك

ويشارك مودرن فيوتشر للمرة الثانية فقط في تاريخه، ولأول مرة يحضر في دور الثمانية، فيما الزمالك للمرة الثالثة يحضر في دور ربع النهائي بعد نسخة 2019، وفيها لم يتجاوز فقط نادي حسنية أكادير المغربي، لكنه نجح في الحصول على اللقب.

أبو سليم

على الجانب الآخر المواجهة اليتيمة في دور الذهاب في دور الثمانية التي انتهت بالتعادل دون أهداف جمعت بين ناديي أبو سليم الليبي، ونهضة بركان المغربي على ملعب الشهداء بنينا في مدينة بنينا الليبية.

نهضة بركان

يشارك أبو سليم لأول مرة في مسيرته في كأس الكونفيدرالية، بينما نهضة بركان تعادل في السابق في مباراة الذهاب في دور الثمانية في نسخة 2020، لكن كان تعادلًا إيجابيًا بنتيجة هدفين لمثلهما مع المصري، وفي مبارة الإياب تغلب بنتيجة هدف نظيف على الملعب البلدي لبركان، وبعدها نجح في حصد اللقب.

يحضر نهضة بركان في دور ربع النهائي للمرة الرابعة، ونجح في إحراز اللقب في نسختين، إذ أحرزه أيضًا في نسخة 2022.

دريمز، والزمالك وضعا قدمًا ونصف القدم في دور قبل النهائي، أما نهضة بركان، بالرغم من تعادله سلبيًا مع أبو سليم تبدو فرصه كبيرة في تجاوزه، أما الوضع الأصعب، فاتحاد الجزائر، الذي يحتاج إلى الفوز بفارق لا يقل عن هدفين.