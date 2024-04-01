فريدة الشوباشي: الحوار الوطني قطع خطوات كبيرة.. وأطالب بإعادة إحياء تجديد الخطاب الديني

أكدت الإعلامية والبرلمانية فريدة الشوباشي، أن الرئيس السيسي قطع خطوات فى هذا المجال عندما أرسى قواعد الحوار الوطني حيث البحث عن افضل راي بحسب اتفاق الاغلبية وهو أكثر شىء يميز عصر الرئيس السيسي من حرية رأى واعتماد الرأى الصحيح.

وأضافت في تصريحات لـ"الدستور،" أن من أجمل المبادرات التي أيدتها كمواطنة مصرية مبادرة تجديد الخطاب الديني لان الخطاب اليديني السابق على ثورة يوليو كان بماثبة تجريد مصر من قوتها الناعمة والغاء للعقل المصرى، وهو على عكس ما يحدث الآن من افاق رحبة للحوار والخطاب الديني خاصة ان المولى عز وجل قال "اقرأ" ولم يقل "اخرس" اى جادلهم بالتي هى أحسن.

وأكدت أن الإنتاج الفني الذي قامت به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يستحق مليون تحية لانه يتطرق لامور كثيرة مرتبطة بالشعب من عادات ومفاهيم، مشيرة إلى ضرورة "أن كل حجر فى مصر يدخل فى معركة الوعي"؛ لافتة انها عاشت فى ستينيات القرن الماضى ولم تر تدهورًا فى الوعي المصرى مثلما حدث قبل ثورة يوليو، أما الآن فهناك حالة من التفاؤل الكبير خاصة وان الرئيس سيتعين بكفاءات ممتازة الفترة القادمة، مؤكدة ضرورة أن يساهم كل مصرى فى نهضة هذا الوطن واستعادة مكانته كما نأمل.

حلف اليمين

و يعقد مجلس النواب، جلسة حلف اليمين الدستورية للولاية الثانية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، غدً الثلاثاء، بمقر المجلس الجديد بـ العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الضيوف والشخصيات العامة ويعقبه إلقاء الرئيس خطابًا للمصريين.

في 18 ديسمبر الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي جرى تقديم موعدها، بعدما جمع 39.7 مليون صوت بنسبة 89.6% من إجمالي عدد الأصوات المشاركة. تنتهي الولاية الحالية للسيسي في 2 أبريل 2024.