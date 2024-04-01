«لعدم سدادها مصاريف دعوى مدنية».. سيدة تطالب بإلغاء الحجز على منقولات بيتها

«وفاءا لمبلغ محكوم عليها سداده في دعوى مدنية ».. قصة مأساوية بطلتها سيدة توجهت للمحكمة لإلغاء قرار الحجز علي بيتها بالمنقولات الخاصة بها ولكن المحكمة قضت برفض الدعوى.

تفاصيل الدعوى

الدعوى حملت رقم 157 لسنة 2023 مستعجل القاهرة، المقامة من «مسعدة. ف»، ضد «أشرف. س»، «ه. ع»، محضري محكمة جنوب القاهرة.

وقالت السيدة في دعوى أنها كان بينها خلاف وبين المدعي عليه الأول وحكمت المحكمة لصالحه وقضت بتغريمها مبلغ مالي ونتيجة لعدم إمكانياتها سداد هذا المبلغ كان توجه المحكمة هو الحجز على منقولات بيتها لصالحه لسداد المبلغ.

الحجز الإداري على منقولاتها

وقالت السيدة في دعواها إن هذا هو البيت الذي تعيش فيه ولا تملك غيره ويأوي هي وآسرتها وأن المنقولات التي بها هي معاشاهم الوحيد وطالبت من المحكمة وقف قرار البيع والحجز الإداري على المنقولات وإلغاء الجلسة المحددة للبيع وإعطائها مدة مهلة لسداد المبلغ.

وقف بيع المنقولات

وطالبت المدعية بإلغاء الحجز الإداري والتنفيذي الموقع عليها لوقف بيع منقولاتها.

وحيث أن ما أثارته المستأنفة بصحيفة استئنافه قد جاء على غير سند من الواقع وأن القانون متعينا الالتفات معه عما يضحي معه الاستئناف الماثل قد أقيم على غير سند من القانون أو الواقع متعينا القضاء برفضه، فقضت محكمة مستأنف القاهرة للامور المستعجلة برفض إلغاء جلسة بيع المنقولات.