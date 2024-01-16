الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس محكمة الاستئناف يصدر قرارا بقواعد جديدة لنظر الالتماس في الدعوى المدنية

محكمة
محكمة

أصدر المستشار  محمد عامر محمد جادو قرارا يمتنع  فيه على المحكمة، أن تنظر التماسات إعادة النظر في الدعاوى المدنية بجميع أنواعها (مدنيـة – تجاريـة - إيجـارات - أسـرة) إذا كـان مـبنى الالتمـاس أو مـن بـيـن أسبابه الاستناد إلى الفقرة السادسة من المادة ٢٤١ من قانون المرافعات ويتم إرسـال الالتمـاس إلى رئاسـة المقـر  وإن كانت من غير دوائر المقر إرساله إلى القاضي عضو المكتب الفني المختص بذات المأمورية الصادر الحكـم مـن إحـدى دوائرها. 

 

وجاء نص القرار، أنه بعد الاطلاع علـى القانـون رقـم (٤٦) لسنـة ١٩٧٣ بشـأن السلطة القضائيـة والقوانين المعدلـة لـه.


وعلـى التفويض الصـادر مـن الجمعية العموميـة لمستشاري المحكمـة المنعقدة فـي ۲۰۲۳/۹/۲۷ وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا - بشأن عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ٢٤٣ من قانون المرافعات في اختصاص الدائرة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه بنظر الالتماس "إذا كان مبنى الالتماس" الفقرة السادسة من المادة ٢٤١ من القانون ذاته والتي جرى فيها سبب الالتماس على أنه "إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه البعض" فإنه وإعمالاً لمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.


وأشار القرار، إلى أنه لصالـح العمـل يمتنع على المحكمة أن تنظر التماسات إعادة النظر في الدعاوى المدنية بجميع أنواعها (مدنيـة – تجاريـة - إيجـارات - أسـرة) إذا كـان مـبنى الالتمـاس أو مـن بـيـن أسبابه الاستناد إلى الفقرة السادسة من المادة ٢٤١ من قانون المرافعات ويتعين على المحكمة في هذه الحالة – سواء المؤلفة من ذات القضاة الذين أصدروا الحكم الملتمس فيـه أو بعـض مـنهم - إن كانـت مـن دوائـر المقـر - إرسـال الالتمـاس إلى رئاسـة المقـر، وإن كانت من غير دوائر المقر إرساله إلى القاضي عضو المكتب الفني المختص بذات المأمورية الصادر الحكـم مـن إحـدى دوائرها، وذلك لاتخاذ مـا يلـزم بشأن إحالة الالتماس إلى دائرة أخرى  ويعمـل بهـذا القرار اعتبـاراً مـن اليـوم التالي لتاريخ صدوره وعلـى المكتب الفنـي تنفيـذه.

امن القاهرة النيابة العامة حبس قتل سرقة حادث تصادم

مواد متعلقة

أبرز أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

سياسيون وخبراء: اصطفاف وطنى كبير لتأييد تحذير السيسى من تهجير الفلسطينيين

بخط يده.. مذكرات سعد فخري عبدالنور محامي طه حسين

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

الأكثر قراءة

عاجل| 3 مؤشرات تثير الشكوك حول طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

طارق الشناوى يُفجر مفاجأة حول كواليس انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضى

الجيش الأمريكى: مقتل جنديين من الكوماندز خلال مصادرة أسلحة الحوثى

الفريق أسامة ربيع: الملاحة فى قناة السويس لم تتأثر بأحداث باب المندب

سعر الذهب BTC اليوم الثلاثاء وسعر الجنيه الذهب في مصر 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)