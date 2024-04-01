الإثنين 01 أبريل 2024
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توك شو

الاحتلال يقتل 6 دبلوماسيين في استهداف قنصلية إيران بدمشق

جريدة الدستور

قال خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" إن وسائل إعلام إيرانية أكدت مقتل 6 دبلوماسيين في الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية بدمشق.

أضاف "هملو"، أن قوات الحماية المدنية، تحاول انتشال الضحايا من تحت الركام، حيث السلطات السورية تسارع الوقت من أجل رفع الأنقاض.

وأشار هملو إلى أنه عند الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي سمع سكان العاصمة دمشق والمناطق الغربية من العاصمة أصوات 3 انفجارات قوية تلاها أصوات المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري، وهي تطلق رشقات من الصواريخ بالتصدي لصواريخ إسرائيلية.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية الضربة الإسرائيلية القنصلية الإيرانية قوات الحماية المدنية العاصمة دمشق

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