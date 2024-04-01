"القاهرة الإخبارية"| ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي للسفارة الإيرانية في دمشق إلى 8 أشخاص

أكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، خليل هملو، إن المبنى المجاور للسفارة الإيرانية بدمشق والذي يضم القنصلية ومنزل السفير، دُمر بالكامل، بسبب الضربة الإسرائيلية.

وأشار، أن هناك 3 انفجارات بحي المزة في العاصمة السورية دمشق استهدفت المبنى المجاور للسفارة الإيرانية، حيث سقط 6 قتلى وعدد من المصابين بالإضافة إلى إحراق عشرات السيارات.

وأضاف، أن وفقًا للبيانات الأخيرة، فقد أرتفعت حصيلة قتلى المبنى المجاور للسفارة الإيرانية في دمشق إلى 8 أشخاص، بالإضافة إلى الخسائر التي لحقت بالمباني المجاورة.

ونوه مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن أغلب الدبلوماسيين الإيرانيين بدمشق لم يصابوا في الاستهداف باعتبار الانفجارات وقعت بعد انتهاء الدوام.