الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية"| ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي للسفارة الإيرانية في دمشق إلى 8 أشخاص

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

أكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، خليل هملو، إن المبنى المجاور للسفارة الإيرانية بدمشق والذي يضم القنصلية ومنزل السفير، دُمر بالكامل، بسبب الضربة الإسرائيلية.

وأشار، أن هناك 3 انفجارات بحي المزة في العاصمة السورية دمشق استهدفت المبنى المجاور للسفارة الإيرانية، حيث سقط 6 قتلى وعدد من المصابين بالإضافة إلى إحراق عشرات السيارات.

وأضاف، أن وفقًا للبيانات الأخيرة، فقد أرتفعت حصيلة قتلى المبنى المجاور للسفارة الإيرانية في دمشق إلى 8 أشخاص، بالإضافة إلى الخسائر التي لحقت بالمباني المجاورة.

ونوه مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن أغلب الدبلوماسيين الإيرانيين بدمشق لم يصابوا في الاستهداف باعتبار الانفجارات وقعت بعد انتهاء الدوام.

مراسل القاهرة الاخبارية دمشق السفارة الإيرانية العاصمة السورية القنصلية الإيرانية

مواد متعلقة

إعلام إيراني: إسرائيل استهدفت القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير بسوريا

وصول الرئيس السيسى إلى العاصمة الأردنية عمان

"استهداف صاروخى".. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تفاصيل انفجار السفارة الإيرانية بدمشق

6 قتلى بسبب ضربات إسرائيلية قرب مقر السفارة الإيرانية فى دمشق

القاهرة الإخبارية: سماع أصوات انفجارات فى محيط العاصمة السورية دمشق

"القاهرة الإخبارية": تدمير مبنى للسفارة الإيرانية فى دمشق

خبير بالشأن الإسرائيلى: الفترة المقبلة قد تشهد وجهًا سياسيًا جديدًا فى إسرائيل

5 شهداء فى غارات للاحتلال بحى البرازيل برفح الفلسطينية

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

الأهلي يحسم موقفه من إقامة مباراتي القمة في السعودية

مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك بحكم قضائى.. والتنفيذ بعد العيد

عاجل| بعد إجراء عملية فتق.. مكتب نتنياهو يوضح آخر تطورات حالته الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد

عاجل|اجتماع "حفظ ماء الوجه" لاجتياح رفح.. نتنياهو يتودد لـ أمريكا لتنفيذ "الكارثة"