رسائل المواطنين للرئيس|وفاء بدر: نريد العمل على تمكين المرأة في جميع المجالات

قالت د.وفاء بدر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة معًا نبني حياه للتنميه بالإسكندرية، إن المرأة المصرية خلال العشر سنوات الماضيه تعددت وسائل تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتقلدت في العديد من المناصب القياديه داخل الهيكل الاداري للدولة، إضافة لكل القرارات السياسيه الواعية التي ساندت وقدمت الدعم الكامل لكل سيدات مصر.

أضافت بدر أن المرأة اصبحت متواجدة الآن في كل الاعمال التي كانت تقتصر علي الرجال فقط بل شملت توجيهات الحكومه علي تطبيق اسس المساواه بين الجنسين دون التميز وتوفير التمويل اللازم والشروط والضمانات لاقامه مشروعات صغيره ومتوسطة وتوعيه ماليه وبرامج شمول المالي للسيدات في المناطق الريفيه، بالإضافة إلي زياده رفع مهارات المراه في المشروعات والصناعات المطلوبه وتعزيز دخولها سوق العمل وزياده الانشطه التدريبيه للسيدات كبرنامج المراه تقود وغيرها من البرامج التدريبيه بهدف زياده اعداد الموهلات منهن الوصول الي مناصب العليا.

وطالبت بدر من الرئيس السيسي في ولايته الجديدة العمل علي تمكين المرأه المصريه في جميع المجالات لخلق التحدي لنفسها ووضع مكانتها داخل المجتمع لمواجهة صعوبات وتحديات العمل وعدم الاستسلام والمحاوله حتي تصل لتحقيق هدفها، كما نوجه الشكر للرئيس السيسي لمساندته ودعمه للمرأه في ظل استراتيجيه 2030.