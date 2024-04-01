الإثنين 01 أبريل 2024
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عالم

عاجل| بعد إجراء عملية فتق.. مكتب نتنياهو يوضح آخر تطورات حالته الصحية

نتنياهو
نتنياهو

كشف بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، آخر تطورات حالته الصحية بعد إجرائه عملية فتق.

وذكر مكتب نتنياهو في بيانه أن رئيس الوزراء سيخرج من المستشفى بعد ظهر الثلاثاء بعد إجراء عملية فتق، لافتا إلى أنه يشعر بتحسن كبير، ويواصل القيام بروتينه اليومي من المستشفى.

وأوضح البيان أنه نتنياهو (74 عاما) تم تخديره بشكل كامل أمس أثناء خضوعه لعملية جراحية لفتق اكتشفه الأطباء خلال فحص روتيني، وتولى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، منصب رئيس الوزراء بالنيابة بشكل مؤقت. 

 

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