6 سنوات لفرد أمن لابتزازه موظفة بصور خاصة في الجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة فرد أمن بالسجن 6 سنوات، لاتهامه بتهديد موظفة عن طريق نشر صور خاصة لها حال عدم سدادها مبالغ مالية في القضية رقم 2824 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور.

تبين من أمر الإحالة أن المتهم "عباس.ع" 42 سنة، فرد أمن، هدد المجنى عليها "ش. س" 35 سنة، موظفة، كتابة بإفشاء أمور مخلة بالشرف وهى صور خاصة بها،وكان التهديد مصحوبًا بطلب سداد مبالغ مالية نظير عدم إذاعة الصور للعامة.

وكشفت أقوال المجنى عليها خلال التحقيقات إن المتهم تواصل معها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب"مرسلًا لها صور مخلة مسجلة سلفا بمعرفته إبان محادثتهما المرئية السابقة طالبا منها مبالغ مالية نظير عدم نشرها قاصدا ابتزازها.