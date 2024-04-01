الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

التنورة والفلكلور الشعبى فى ختام ليالى رمضان بـ"ثقافة السويس"

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي نظمتها بمحافظة السويس، في إطار خطة وزارة الثقافة للاحتفال بشهر رمضان المعظم.

أقيم الحفل الختامي بمركز شباب فيصل، وبدأت فعالياته بفقرة إنشاد ديني للمنشد أحمد حجازي، بمصاحبة التنورة الصوفية، وسط تفاعل الحضور.

وفي كلمته أشاد أمل عبدالله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، بالفعاليات المقدمة خلال فترة الاحتفالات، وتوجه بالشكر لهيئة قصور الثقافة لحرصها الدائم على نشر الوعي الثقافي، كما قدم الشكر للزملاء القائمين على إعداد وتنفيذ الليالي بمحافظة السويس.

وتواصلت الفعاليات المقامة من خلال فرع ثقافة السويس برئاسة عبدالمنعم حلاوة، مع أمسية شعرية تضمنت إلقاء قصائد وطنية بمشاركة الشعراء آدم أشرف، محمود السنوسي، وعبود حداد، تلتها فقرة اكتشاف مواهب أدبية لعدد من الموهوبين، بجانب لقاء بعنوان "محطات فارقة في التاريخ المصري" تناول خلاله أنور فتح الباب تفاصيل ذكرى معركة العاشر من رمضان (نصر أكتوبر المجيد).

واختتم الحفل بباقة متنوعة من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور قدمتها فرقة السويس للفنون الشعبية بقيادة المدرب إبراهيم غريب، منها اسمع اسمع، وصبحنا والصباح لله، في حضور جماهيري كبير.

وشهدت أنشطة هيئة قصور الثقافة زخمًا كبيرًا في الفعاليات بجميع المحافظات احتفالًا بشهر رمضان، حيث أطلقت الهيئة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما نظمت الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني ليالي رمضان الثقافية بمحافظة السويس خطة وزارة الثقافة بشهر رمضان المعظم

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