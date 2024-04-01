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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

الخميس.. أمسية قصصية بمنتدى "أوراق" بالدستور

يسري عبدالله
يسري عبدالله

يعقد منتدى "أوراق" بمؤسسة الدستور في تمام الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل 4 أبريل 2024 أمسية قصصية، وذلك بمقر الجريدة بـ ١٦ شارع مصدق، الدقي، بالقرب من محطة مترو الدقي.

الأمسية يشارك فيها المبدعون (سيد الوكيل، صفاء عبدالمنعم، سمير فوزي، هناء متولي)، ويقدم الندوة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله متحدثًا عن النصوص، وإشكاليات القصة القصيرة وتحولاتها، والسردية الجديدة، وتنويعاتها اللانهائية، كما تطرح الندوة سؤالًا جماليًا حول مستقبل القصة القصيرة. 

منتدى "أوراق" يحتفي بالمنجز الإبداعي والفكري لأحمد الخميسي

ويأتي منتدى "أوراق" للكاتب والناقد الكبير الدكتور يسري عبدالله، تعزيزًا للمعنى، وانحيازًا لقيم الثقافة الوطنية، وللهوية المصرية بجذورها المتعددة، ومحيطها الجيوسياسي، وانتصارًا للفكر والإبداع. 

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د.يسري عبد الله: منتدي "أوراق" يأتي في لحظة مليئة بالتحديات

ويعد المنتدى الذي أطلقته جريدة "حرف" الثقافية، في مقر صحيفة وموقع "الدستور"، تجربة فكرية وجمالية جديدة، تحيي فكرة المبادرات الخلاقة، والتنوع الثقافي الفريد الذي تمتاز به الدولة المصرية، وروافد قوتها الشاملة، وفي لحظة مسكونة بالتحديات المعرفية والثقافية.

منتدى أوراق سيد الوكيل صفاء عبدالمنعم سمير فوزي هناء متولي

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