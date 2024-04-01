الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

موعد حلف اليمين لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمجلس النواب

حلف اليمين للرئيس
حلف اليمين للرئيس السيسي

يستعد مجلس النواب، غدا الثلاثاء، لعقد جلسة خاصة لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية للولاية الجديدة، وذلك بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط حضور ضخم من النواب والأحزاب.

موعد حلف اليمين لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمجلس النواب

الولاية الجديدة للرئيس السيسي

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة غدا بتلاوة رئيس مجلس النواب، الرسالة التي الواردة  للمجلس من الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة.

حلف اليمين الدستورية بمجلس النواب

ثم يتلو رئيس مجلس النواب إعمالًا للمادة 144 من الدستور، والتي تنص على الآتي: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب على النحو التالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ثم يدعو رئيس مجلس النواب السيد الرئيس لأداء اليمين الدستورية.

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موعد حلف اليمين للرئيس السيسي بمجلس النواب

ويتوجه السيد الرئيس إلى منبر المجلس ليحلف اليمين الدستورية قائلا: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وعقب أداء الرئيس اليمين الدستورية مباشرة دون فاصل زمنى تطلق المدفعية 21 طلقة".

واكنت قد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ديسمبر الماضي فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة بنسبة تصويت 89.6% وبإجمالي 39 مليونا و702 ألف أصوات.وتبدأ الولاية الجديدة لفخامة الرئيس اعتبارا من 3 ابريل الجاري لمدة ست سنوات.

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