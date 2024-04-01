شيرين عبدالوهاب تعود لحسام حبيب: «ملكوش دعوة بينا»

قررت الفنانة شيرين عبدالوهاب، العودة لطليقها المطرب حسام حبيب، وذلك بعد فترة من الانفصال دامت لعدة أشهر لتفجر مفاجأة كبرى لجمهورها بعودتها له خاصة بعد تصدر مشكلاتهم مواقع التواصل الاجتماعي السنوات الأخيرة.

عودة شيرين وحسام حبيب

وعلم "الدستور" أن هناك جلسة صلح جمعت كل من شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، الأيام الماضية من أجل الصلح بينهما وحضر الجلسة والد حسام حبيب، وعدد من الشعراء وصنَّاع المزيكا المقربين من الطرفين من أجل تهدئة الأمور بينهما واستقرار الأوضاع.

واستمرت جلسة الصلح لعدة ساعات وانتهت بطلب حسام حبيب للمأذون من أجل رد شيرين إلى عصمته من جديد ووضعت شيرين عدد من الشروط وأهمها هي ابتعاد حياتها الشخصية عن مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأن تسريب أخبارهم الشخصية يزيد من حجم المشكلات بينها وبين حسام حبيب.

وشددت على والد حسام حبيب، بعدم الإفصاح لوسائل الإعلام عن أي أخبار خاصة بهم من قريب أو من بعيد.

وتواصلت "الدستور" مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، وأكدت في تصريحات خاصة حقيقة الأمر وقالت إنها بالفعل عادت إلى حسام حبيب ووجهت رسالة لجمهورها المتوقع انتقاده لهذا الأمر وقالت: "ملكوش دعوة بينا" في رسالة منها بعد التدخل في أمورها الشخصية.

وأضافت شيرين عبدالوهاب، أن قصة الحب التي تجمعها بحسام حبيب لا يمكن أن تنتهي بالطلاق خاصة إنه أكثر الأشخاص الداعمين لها ووقف بجانبها في أصعب الأوقات التي مرت بها خلال السنوات الأخيرة.

وتابعت شيرين إنها سوف تسافر عقب انتهاء شهر رمضان رفقة حسام حبيب إلى إحدى الدول الأوروبية من أجل إقامة شهر عسل جديد وبدء صفحة جديدة بينهما خالية من أي مشكلات أو آثار لمشكلات جديدة.

جدير بالذكر أن تاريخ اليوم الإثنين هو الأول من أبريل، وما قرأته أعلاه ليس سوى كذبة أبريل.