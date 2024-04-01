الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. 4 انفجارات على الأقل فى مدينة إيلات واشتباه بتسلل طائرات مسيرة

انفجارات فى مدينة
انفجارات فى مدينة إيلات

سمع منذ قليل دوي 4 انفجارات في سماء مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر، وانطلاق صفارات الإنذار في المدينة وضواحيها خشية تسلل طائرات مسيرة، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وسائل إعلام عبرية "دوي انفجارات في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل ومقاتلات حربية وصلت إلى المنطقة، مشيرة إلى أن "طائرة مسيرة انتحارية أصابت القاعدة العسكرية البحرية في إيلات وفرق الانقاذ تهرع الى المكان".

كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى إلى انفجار عنيف هز معسكر البحرية التابع للجيش في مدينة إيلات وتسبب باشتعال النيران في المكان.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق بعد لحظات قليلة من الانفجارات التي ضربت إيلات، في بيان: استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرا لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الاثنين 1 أبريل 2024، هدفا حيويا في أراضينا المحتلة بالأسلحة المناسبة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد إطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات بشأن تسلل طائرة معادية، حدد جنود الجيش الإسرائيلي هدفا جويا مشبوها عبر من الشرق باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "سقط الهدف في منطقة خليج إيلات. ولم يبلغ عن وقوع إصابات ولحقت أضرار طفيفة بالمبنى".

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