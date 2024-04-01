أردوغان: خسارة الانتخابات المحلية نقطة تحول ولكنها ليست النهاية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، إن خسارة الانتخابات المحلية "نقطة تحول، ولكنها ليست النهاية"، بعدما أعلنت المعارضة الفوز في انتخابات رئاسة بلدية أكبر المدن التركية إسطنبول.

وذكر أردوغان أن نتائج الانتخابات المحلية لم تكن المرجوة، مضيفًا: "سنحاسب أنفسنا بعد نتائج الانتخابات المحلية، وسندرس الرسائل الصادرة عن الشعب".

وفي وقت سابق، أعلن أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، فوزه في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول بعد إحصاء 96% من بطاقات الاقتراع.