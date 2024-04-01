الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أردوغان: خسارة الانتخابات المحلية نقطة تحول ولكنها ليست النهاية

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، إن خسارة الانتخابات المحلية "نقطة تحول، ولكنها ليست النهاية"، بعدما أعلنت المعارضة الفوز في انتخابات رئاسة بلدية أكبر المدن التركية إسطنبول.

وذكر أردوغان أن نتائج الانتخابات المحلية لم تكن المرجوة، مضيفًا: "سنحاسب أنفسنا بعد نتائج الانتخابات المحلية، وسندرس الرسائل الصادرة عن الشعب".

وفي وقت سابق، أعلن أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، فوزه في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول بعد إحصاء 96% من بطاقات الاقتراع.

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