سيناتور أمريكى: على واشنطن وقف إرسال القنابل لإسرائيل

قال السيناتور الأمريكي الديمقراطي كريس فان هولين، أمس الأحد، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى استخدام "نفوذها" لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وبحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، انتقد فان هولين، وهو مشرع من ولاية ماريلاند وعضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا إنه "يواصل رفض طلبات رئيس الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا".

وأضاف أنه لدينا أجزاء مختلفة من النفوذ وأحدها هو إرسال المزيد من الأسلحة الهجومية، لذلك، يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يكون جادًا بشأن ضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة كما كان نتنياهو يعد مقابل تقديم مطالبه.

وقال: "لذلك، وجهة نظري أنه يجب أن تسمح حكومة نتنياهو بالمزيد من المساعدات إلى غزة، لمساعدة الأشخاص الذين يتضورون جوعًا حتى الموت، لا ينبغي لنا أن نرسل المزيد من القنابل".

ووصف فان هولين، شراكة الولايات المتحدة مع إسرائيل بأنها "شيك على بياض في اتجاه واحد بأموال دافعي الضرائب الأمريكيين"، مضيفًا: "هذا لا يعني القول بأننا لن نقدم المزيد من الأسلحة، ويتعلق الأمر بالقول: لدينا طلبات، لا تدعوا الناس يتضورون جوعًا حتى الموت".