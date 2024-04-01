مختار نوح: الإخوان يدّعون الأخلاقية.. سرقوا أموال بعضهم حتى الإعانات اختلست

قال الدكتور مختار نوح، الكاتب والمحامي، إن مسألة السمع والطاعة أساس وأهم أسباب استمرارية ذلك التنظيم، فلا يوجد تنظيم للجماعة الإخوانية دون "السمع والطاعة".

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، بعنوان "الإخوان- الحشاشين،: "التنظيم يفنى بدون السمع والطاعة وغسيل المخ الأولي، واستحضار الأحاديث في كل شئ، وكل حاجة لها أية وحديث".

وتابع: "هناك عدد من الأحاديث كان يتم حفظها في بداية الانضمام، منها (واسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد حبشي)، وبعد ما تدرس الحاجات دي أبتدي أقولك بقى في الجماعة أيه هي أصول السمع والطاعة، ويقولك إنها سمع وطاعة عاقلة".

ولفت الدكتور مختار نوح إلى أنه كان يتم في التدريبات الخاصة في الكتائب التدريب على السمع والطاعة، مرددا: "فيقولك حاجة غير حقيقية زي المفتاح ضاع هنا عشان تدور عليه وهو مضاعش، يقولك تروح وتيجي هنا 3 ونص وخمسة، لو جيت متأخر يبقى فلان عنده مشكلة في السمع والطاعة، ولكن دي مش مشكلة سمع وطاعة على قدر ماهي مشكلة في التغييب وعدم إتمامه على أكمل وجه".

وأكد نوح أن السمع والطاعة الأساس ويبني بعده "التغييب"، بحجة أن القيادة راشدة، منوها بأنه ذات مرة كان المستشار مأمون الهضيبي يكلفني بالتحقيق في قضايا سرقة داخل التنظيم الذي كان يصور أنه أخلاقي، لكن الحقيقة أنه لم يكن تنظيما أخلاقيا على الإطلاق، ولكن جماعة سياسية مثلها مثل كل الجماعات.

وأكمل: "كانت شغلتي التحقيق في قضايا السرقة بحكم تقربي من المرشدين، وليس بالتنظيم الخاص، لأنهم كانوا يكرهوني ولكن المرشدين دائما كانوا على اتصال بي".

وواصل: كان في دار اسمها "دار النشر الإسلامية"، وكان لسيف الإسلام حسن البنا، له مبلغ 450 ألفا وكان هناك قضايا بينه وبين آخرين خاصة بالكتب، والتي جزء كبير من مصدر هذه الدار من كتاب "رسائل حسن البنا"، وهذه القضايا كان يجد البعض حرجا من التدخل فيها وكان هو يكلف بها للتحقق من الأمر، وتغييب العقل هنا يكمن في أنه لازيستطيع أي شخض يفعل هذا الأمر.

وروى نوح استكمالا لرواية التحقيقات الخاصة بالسرقة: "كان يجي الشخص بعد التحقيق يلمه ويضعه بين يدي مكتب الإرشاد عشان الأمير الكبير يشوف هيعمل إيه، ولو تبين أن فلان سارق ولا داعي للإفصاح فلن يفصح ذلك السر، وهكذا، مرددا: "هناك أسرة بالكامل خدت ورث أبوها وهو ليس ورثه، وكان رجل كبير داخل التنظيم".

وأكد أن الإخوان سرقوا بعضهم البعض، حتى الإعانات التي كانت تأتي كانت تتعرض لذلك النوع من السرقة، المسألة كلها تأتي أنه بعد القرار من الأمير يتحول الأمر نظرا للسمع والطاعة لن يفتح مجددا، لأنهم يعتقدون أن من يتحدث عن الأمر من الممكن أن تصيبه اللعنة ويخون العهد فلا يستطيع التحدث مرة أخرى.

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.