الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مختار نوح لـ"الشاهد": كنت أشارك في منع أحمد السكري من إلقاء الخطب

مختار نوح
مختار نوح

قال د.مختار نوح، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، إن أحمد السكري هو المؤسس الحقيقي وممول جماعة الإخوان.

وأضاف نوح، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع د.محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "عندما أزاحه حسن البنا أظهر الحقيقة وقال بعض المسائل وكان عندما يخطب في خطبة كان شباب الإخوان الحشاشين اللي أنا كنت منهم كنا نغلوش عليه ونمنعه من الصعود وهو كبير البلد".

وتابع "رغم درجة القرابة بيني وبينه إلا أنني كنت أغلوش عليه وده كان ضمن الإدمان، وده تغييب العقل وهو كان في مقام خالي وكبير البلد".

ويقدم د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، يوميًا في الحادية عشرة مساءً.

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.

مختار نوح الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز الإخوان الحشاشين أحمد السكري

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